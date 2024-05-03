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Втрата Часового Яру, наступ Росії та складна мобілізація: головне з інтерв’ю Скібіцького

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Втрата Часового Яру, наступ Росії та складна мобілізація: головне з інтерв’ю Скібіцького
Представник ГУР спрогнозував, чим обернеться для сусідніх країн програш України у війні
фото: скріншот відео

Заступник Буданова переконаний, що переговори із Росією можуть розпочатися не раніше 2025 року

Втрата Україною Часового Яру є питанням часу, Росія готує новий наступ, а переговори з країною-агресоркою відбудуться не раніше 2025 року. Ці та інші заяви зробив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Economist.

Головне завдання РФ

Представник ГУР наголосив, що Росія насамперед йде за своїм планом так званого «звільнення» всіх східних районів Донецької та Луганської областей України, що є незмінним її завданням з 2022 року. Скібіцький зазначив, що окупанти отримали наказ «взяти щось» до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, то до візиту диктатора Володимира Путіна до Пекіна на тиждень пізніше.

«Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими», – каже Скібіцький.

Втрата Часового Яру

За словами Скібіцького, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.

«Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів», – додав представник ГУР.

Росія готує наступ на Харківську та Сумську області

Скібіцький припускає, що РФ готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, час коли це може відбутися залежить від міцності української оборони на Донбасі. Він зазначив, що основний наступ ворога розпочнеться «наприкінці травня або на початку червня».

Заступник Буданова розповів, що країна-агресор має загалом 514 тис. сухопутних військ, залучених в Україні. За словами розвідника, російське північне угруповання налічує на кордоні з Харковом 35 тис. військових. РФ також формує «дивізію резервів» (від 15 до 20 тис. осіб) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних сил. Втім Скібіцький переконаний, що цього недостатньо для операції з захоплення великого міста.

«Швидка операція, щоб увійти і вийти – можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум – це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо», – акцентував Скібіцький.

«Тришаровий» план дестабілізації

Травень буде ключовим місяцем, каже генерал-майор, оскільки Росія застосовує «тришаровий» план дестабілізації України. Головний фактор – військовий. Розвідник зазначає, що зброя, яку ЗСУ отримає від США навряд чи зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб, якими майже щодня РФ атакує Україну.

Другий фактор – російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Скібіцький заявив, хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третім фактором, за словами представника ГУР, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. Він каже, що росіяни «будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб».

Проблеми з мобілізацією

Скібіцький наголосив, що українські чиновники занепокоєні тим, що наступна хвиля мобілізованих новобранців призведе до невмотивованих солдатів із поганим моральним духом. Єдиним рятівним моментом, за його словами, є те, що Росія стикається з аналогічними проблемами.

Перемога України та переговори з Росією

Скібіцький вважає, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою. Навіть якби вона змогла відтіснити російські війська до кордонів – а це все більш віддалена перспектива - це не закінчило б війну. Такі війни можуть закінчитися лише договорами, переконаний розвідник.

Заступник Буданова зазначив, що наразі обидві сторони намагаються зайняти «найвигіднішу позицію» перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. До того часу РФ зіткнеться з серйозними «зустрічними вітрами».

Російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плато на початку 2026 року через нестачу матеріалів та інженерів, вважає генерал-майор. За його словами, обидві сторони можуть врешті зіткнутися з нестачею зброї, «але якщо нічого не зміниться – в України вона закінчиться першою».

Окупація країн Балтії за сім днів

На думку Скібіцького, якщо сусіди України не знайдуть способу збільшити оборонне виробництво для допомоги у боротьбі з російською агресією, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії. Він також переконаний, що ст. 5 НАТО (якщо член НАТО зазнає збройного нападу, всі інші члени Альянсу розглядають цей напад як напад на них усіх і вживають заходів, які вони вважають необхідними для надання допомоги члену Альянсу, що зазнав нападу – Главком) може виявитися малозначущою на практиці.

«Росіяни захоплять Прибалтику за сім днів. Час реакції НАТО – десять днів», – переконаний Скібіцький. Він підкреслив, що хоробрість і жертовність України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку колись страшних російських повітряно-десантних військ і морської піхоти щонайменше на десятиліття.

Тепер, за словами представника ГУР, питання полягає в тому, чи віддячить Європа за це, залишивши Україну в грі. «Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас», – резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.

Читайте також: ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року
Теги: росія наступ переговори Україна мобілізація напад військові Європа війна зброя росіяни

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