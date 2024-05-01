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Спортивний «Тіндер» та реабілітація для ветеранів. Розмова з президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком

Інтерв’ю
Анастасія Ращенко
glavcom.ua
Спортивний «Тіндер» та реабілітація для ветеранів. Розмова з президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком
Сергій Конюшко: Суспільство і до 2014 року, і досі ще повністю не усвідомлює потреб людей з інвалідністю, а особливо ветеранів
фото надані Сергієм Конюшком

«Україна має започаткувати власні міжнародні змагання для ветеранів»

Про майже 10 років досвіду у галузі адаптивного спорту, тренування ветеранів та популяризацію фізичної активності серед ветеранів у регіонах через мобільний додаток у розмові з президентом Федерації стронгмену України, тренером та атлетом Сергієм Конюшком.

«Як стати сильним» – саме з цієї книжки, подарованої татом, свого часу розпочалась спортивна кар’єра відомого українського атлета, президента Федерації стронгмену України Сергія Конюшка. Цьогоріч – рівно 25 років його спортивної кар’єри. Але, переконаний сам спортсмен, інтерес до фізичної активності потрібно прищеплювати змалку і найкраще – на власному прикладі.

«У дитячому садку в мене була така молода прогресивна вихователька, яка застосувала новаторський педагогічний підхід. Щоб краще організувати дітей на прогулянці, влаштовувала всілякі спортивні конкурси і забави. Я був дуже активним учасником. І мені це дуже подобалося. Це була початкова точка. Потім тато обвів олівцем 10 вправ у книжці і я їх щоранку виконував. А в 13 років пішов в секцію атлетизму», – згадує спортсмен.

Втім, спортивна кар’єра Сергія Конюшка спрямована не лише на досягнення власних результатів та підкорення нових вершин, але й на підготовку інших спортсменів та атлетів. А від початку війни, себто з 2015 року, важлива складова його діяльності – соціальна: саме тоді атлет разом зі своєю командою долучився до світу адаптивного спорту і активно почав тренувати ветеранів АТО після поранень. Ця історія, що триває вже майже 10 років, розпочалась із дзвінка товариша, який запросив відвідати військовий шпиталь у Києві. Приїхавши туди разом із Василем Вірастюком провідати і підтримати військових, почули, що хлопці хочуть, насамперед… потренуватись.

«Ми організували перше невелике тренування, і вже тоді побачили, як хлопцям це насправді зайшло. Вони потім почали писати нам повідомлення з подяками, і ми зрозуміли не з теорії, а з практики, наскільки позитивно фізичні вправи і тренування впливають на психічний стан військовослужбовців та ветеранів і загалом на процес їхньої соціалізації та адаптації. Тому з того моменту ми почали проводити невеличкі змагання, відкриті тренування під час візитів у шпиталі», – розповідає Сергій Конюшок.

У 2017 році Україну вперше запросили взяти участь у проєкті «Ігри Нескорених». Це стало ще одним поштовхом для спортсмена розвивати адаптивний спорт у нашій країні. Тоді Сергій Конюшок долучився до Invictus Games як тренер одного з учасників – капітана збірної Олександра «Комбата» Писаренка. І саме тоді вдалося побачити, так би мовити, зовсім інший бік медалі.

Олександр Писаренко та Сергій Коюшок з Принцом Гаррі
Олександр Писаренко та Сергій Коюшок з Принцом Гаррі
фото надане Сергієм Конюшком

«У моїй реальності військова служба, армія йшли паралельно зі мною, але не перетинаючись. І перше, що я тоді зрозумів: стара, рудиментарна радянська парадигма – що боєць має загинути на полі бою або повернутися неушкодженим – вона просто не працює. Для мене, відверто кажучи, як для цивільної людини, це було певне відкриття. Суспільство і до 2014 року, і досі ще повністю не усвідомлює потреб людей з інвалідністю, а особливо ветеранів. Тоді я зрозумів, що насправді ветеранам потрібна передусім увага. Потрібно її відчувати для самовизначення, самореалізації, а ще вони потребують захоплення та чітких спортивних цілей, до яких прагне кожен ветеран, який починає займатися спортом», – пояснює тренер.

«Сильні України» – можливість для ветеранів спробувати свої сили

З 2019 року, Сергій Конюшок активно долучається до організації комбінованих змагань з адаптивних видів спорту «Сильні України», які з 2022 зосереджуються суто на ветеранах. До слова, дуже багато ветеранів під час цих змагань знайомляться між собою, стають частиною великої спільноти, пізніше долучаються до різних міжнародних змагань. Тобто «Сильні України» – це плацдарм, де ветерани вперше пробують свої сили.

Попри те що починали зі столиці, згодом організатори змагань вирішила йти в регіони, адже ветерани є у кожній громаді, а не лише в Києві. А проведення спортивних заходів у різних містах не лише спрощує логістику учасникам, що, відповідно, зумовлює збільшення їх кількості, але й сприяє популяризації адаптивного ветеранського спорту на теренах всієї країни. Щодо видів спорту, то зосереджувались на «класичних» і зважали на доступність інфраструктури.

«Ми обрали чотири види спорту, за якими може проводити регулярні тренування практично будь-який ветеран, практично в будь-якому населеному пункті. Це такі види спорту, як жим лежачи, аеробайк, веслування на Concept і ривок гирі. Тренувальний процес із цих видів спорту можна забезпечити майже в кожному залі. Ми виходили з того, щоб бути максимально ефективними і доступними для ветерана, щоб він міг тренуватися і готуватися до змагань. Тому що, наприклад, є чудовий вид спорту – адаптивне плавання. Але у нас величезна проблема в Україні з басейнами, особливо якщо ми говоримо про безбар’єрність. Чудовий вид спорту, безумовно, баскетбол на візках. Супер, це чудова командна гра, але один візок коштує $4,5 тис. І відповідно, якщо ми започатковуємо змагання з баскетболу на візках, то ми одразу дуже сильно обмежуємо багатьох ветеранів через брак необхідних для тренувань умов у невеликих містах», – розповідає Сергій Конюшок.

«У моїй реальності військова служба, армія йшли паралельно зі мною, але не перетинаючись»
«У моїй реальності військова служба, армія йшли паралельно зі мною, але не перетинаючись»
фото надані Сергієм Конюшком

Регулярність та доступність таких змагань, безперечно, дають свої результати – це і розширення географії проведення змагань, і збільшення кількості учасників, і їхня залученість та активність, а відтак – соціалізація та така очікувана реабілітація. Наразі, окрім Києва, «Сильні України» відбуваються також у Рівному, Чернігові, Кривому Розі, Полтаві.

«Ми дуже тішимось, тому що в певних громадах вже сформувалися ветеранські команди, які приїжджають на змагання. Якщо у 2023 році ми особисто кожному ветерану телефонували і запрошували, то тепер ветерани самостійно реєструються в гугл-формі, яку ми викладаємо у наших соціальних мережах, і в нас велика кількість учасників. Наразі маємо вже близько 10 осередків у громадах, де ініціативні хлопці підхопили на місцях цей напрямок і суто власним ентузіазмом, власними зусиллями розвивають його. Це круто!» – зазначає Конюшок.

Знайти тренера та місце для тренувань допоможе мобільний застосунок

Щоб тренування та заняття спортом для ветеранів стали ще більш доступними, мотиваційними та, буквально, у смартфоні, минулого року за підтримки Українського ветеранського фонду громадська організація «Асоціація сприяння фізичній реабілітації осіб з інвалідністю «Звитяга Нескорених» створила перший мобільний фітнес-додаток, що пропонує ветеранам та військовим знайти тренера поблизу та пройти безкоштовну спортивну реабілітацію, – TrenVet. Сергій Конюшок є одним із ініціаторів цього проєкту. Ветерани та чинні військовослужбовці можуть швидко знайти тренера, користуючись фільтрами та геолокацією. Ба більше, корисний цей додаток і для представників фітнес-індустрії, які теж хочуть бути долученими до перемоги і до активної допомоги ветеранам та військовим.

Сергій Конюшко: Ми обрали чотири види спорту, за якими може проводити регулярні тренування практично будь-який ветеран, практично в будь-якому населеному пункті
Сергій Конюшко: Ми обрали чотири види спорту, за якими може проводити регулярні тренування практично будь-який ветеран, практично в будь-якому населеному пункті
фото надане Сергієм Конюшком

«Це як «Тіндер» для ветерана – так нам сказала одна дівчина. Але ми більше надихалися принципом роботи «Букінгу». Ідея досить зрозуміла і проста. І полягає вона у тому, що ветеран, який хоче тренуватися і готуватися до змагань, має знайти собі місце, де тренуватися, і тренера, який буде йому в цьому допомагати. Ми це знаємо з власного досвіду, тому що особисто щотижня тренуємо ветеранів у Києві. А десь там, на периферії чи в інших обласних центрах, також є багато ветеранів, які хочуть тренуватися. Ми зрозуміли, що завдяки мобільному застосунку можна спрощувати комунікацію між ветераном і тренером», – розповідає про ідею створення мобільного застосунку Сергій Конюшок.

Додаток TrenVet доступний для завантаження на платформах iOS і Android та безкоштовний для користувачів. І наразі таких вже понад 2 тисячі по всій країні. А тренери, які хочуть тренувати ветеранів, реєструються навіть у Європі, зокрема у Німеччині, Польщі, Норвегії, Великій Британії. І, як говорить Сергій Конюшок, наразі популярність застосунку зростає. Бо, знову ж таки, меседж цілком простий – в тебе є реальна можливість знайти свого тренера.

Запорукою результату в адаптивному спорті є системність

Попри зусилля, які для розвитку адаптивного спорту та мотивації ветеранів докладають як громадський, так і державний сектор, перший свідомий крок до спорту все ж має зробити сам ветеран, засвідчивши цим свою готовність до соціалізації.

«Якщо відверто, то, звісно, спортом цікавляться не всі ветерани. Більшість живе своїми проблемами. Наше завдання – донести до ветерана інформацію. Але бажання спробувати має йти від людини. Нічим ти його по-іншому не переламаєш. І як тільки ветеран робить перший крок, принаймні раз візьме участь у змаганнях – у більшості випадків це його серйозно захопить і надалі. Він принаймні зрозуміє, що сидіти в чотирьох стінах – це не вихід. А особисто для мене тренування ветеранів – це про соціальну відповідальність. Тому що, насправді, я відчуваю вдячність від наших хлопців-захисників і це мене надихає», – розповідає Сергій Конюшок.

Те, чого вже вдалося досягнути, – лише початок, адже планів, ба навіть чітких завдань у команди Сергія Конюшка більше, ніж достатньо.

«По-перше, Україна має започаткувати свої міжнародні змагання – такі, на які ми будемо запрошувати ветеранів з країн-партнерів, які ми будемо повністю контролювати, де ми будемо виходити із тих реалій, які більш комфортні і адекватні для наших ветеранів. І, власне, над усім цим ми зараз і працюємо. Тобто міжнародні змагання ми плануємо провести вже у жовтні. По-друге, що важливо для популяризації серед ветеранів адаптивного спорту загалом і мотивації долучатися до нього, – кожен має розуміти, що в нього є стабільний календар змагань, до яких він готується і тренується. Над цим пунктом ми теж вже працюємо», – ділиться планами тренер.

Він також пояснює, що однією з важливих вимог до адаптивного спорту є системність. Адже фактично це запорука спортивної реабілітації. Тому що, зазначає Сергій Конюшок, точкові спортивні заходи – це чудово і значно ліпше, аніж їх відсутність, однак це не мотивує ветерана до регулярних тренувань. А саме такі тренування дають той реабілітаційний – як фізичний, так і ментальний – ефект, до якого прагнуть і самі ветерани, і їхні наставники.

Анастасія Ращенко
Український ветеранський фонд

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Теги: спорт армія ветеран Україна Ігри нескорених реабілітація

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