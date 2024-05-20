Соратник президента анонсував підвищення тарифів на електрику

Чинний тариф на електроенергію, який вже не відповідає вимогам часу складає 2,64 грн за кВт-год

Член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг «Слуга народу» Сергій Нагорняк, який ще до масованих обстрілів «вангував» підвищення ціни на електроенергію до 6 грн, наразі не вірить, що уряд зайде аж так далеко. Про це йдеться у матеріалі «Главкома».

Водночас Нагорняк припускає, що найімовірніше з 1 червня тариф таки буде переглянутий, та нагадує, що на цей рік в держбюджеті передбачено 50 млрд грн на субсидії з розрахунком на три мільйони домогосподарств.

«Минулого року той же «Енергоатом» дотував пільговий тариф для населення на 100-110 млрд грн на рік. А сьогодні йому потрібно добудовувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій АЕС, – нарікає «слуга народу». – Якщо ми не будемо будувати нову генерацію, то колись нас не врятують ані європейці, ані американці. За таких умов у держкомпаній просто нема фізичної можливості дотувати населення. І партнери, які дають нам гроші, на щастя чи на жаль, диктують нам певні умови, до яких ми маємо дослухатись».

Чинний тариф на електроенергію, який вже не відповідає вимогам часу складає 2,64 грн за кВт-год. Наразі обговорюється його підвищення в діапазоні 3,5-5 грн за кВт-год, втім, лунали ідеї підняття навіть до 6 грн, цифри – найбільш наближеної до ринкової.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.