Атака на Вінниччину: рятувальники показали фото і відео наслідків
У Жмеринці евакуйовано 40 осіб
У місті Жмеринка на Вінничині внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто. Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) показала фото й відео з місця атаки.
«У м. Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхові житлові будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто», – повідомили рятувальники.
Троє постраждалих відмовилися від госпіталізації.
Із квартир евакуйовано 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.
«Нині рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, що становлять загрозу для перехожих», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляв, що в області внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок.
Як повідомлялося, в Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал».
Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.
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