Атака на Вінниччину: рятувальники показали фото і відео наслідків

У Жмеринці внаслідок падіння уламків дрона пошкоджені три чотириповерхові житлові будинки

У Жмеринці евакуйовано 40 осіб

У місті Жмеринка на Вінничині внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто. Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) показала фото й відео з місця атаки.

«У м. Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхові житлові будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто», – повідомили рятувальники.

Троє постраждалих відмовилися від госпіталізації.

Із квартир евакуйовано 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.

«Нині рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, що становлять загрозу для перехожих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляв, що в області внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок.

Як повідомлялося, в Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал».

Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.