США зупинить допомогу Україні? Сікорський відповів, чи зможе ЄС її компенсувати

«Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався Путін», – прокоментував Сікорський західну підтримку України

Голова МЗС Польщі: Ймовірне припинення допомоги України з боку США стане поворотним моментом для Європи

Для Європи «не є проблемою» збільшити суму підтримки України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент «Главкома».

Сікорський наголосив, що ризик припинення допомоги України з боку Сполучених Штатів стане «моментом істини» для Європи.

«Але і в такому випадку не все втрачено, адже обсяг допомоги України складає лише 1% ВВП Європи», – розʼяснив він та нагадав, що країни ЄС витрачають в рази більші суми на численні соціальні програми.

За його словами, для Європи «не є проблемою» подвоїти суму підтримки України.

«Натомість для нас проблемою є – неоднакове сприйняття безпеки різними країнами ЄС», – вважає Радослав Сікорський. Однак він додав, що країни Європи виявилися «не такими дегенератами, як сподівався Путін».

Також Радослав Сікорський заявив, що нинішня політика багатьох країн ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

«Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити», – закликав польський міністр, підкресливши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомили, що українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.