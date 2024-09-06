Польща активно взялась за виробництво 155-мм снарядів

Reuters: Польща має намір збільшити виробництво боєприпасів

Польща має намір наростити власне виробництво артилерійських снарядів 155 мм. Таким чином Варшава зможе забезпечити безперебійне постачання боєприпасів союзникам по НАТО, якщо РФ все ж таки здійснить збройний напад на одну або кілька країн Альянсу. Про це пише агентство Reuters.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Варшава передала значну частину своїх запасів 155-мм снарядів Києву. Але для поповнення арсеналу Варшава збирає їх із покупних компонентів, оскільки польські потужності поки що не можуть виготовляти снаряди з нуля.

«Наша мета полягає в тому, щоб мати можливість заповнити польські склади паралельно з досягненням повної незалежної потужності з виробництва боєприпасів у Польщі протягом п’яти-восьми років. Ми хочемо, щоб наші склади були заповнені достатньою кількістю боєприпасів для відбиття атаки ворога», – передає Reuters слова члена правління оборонної компанії Polish Armaments Group (PGZ) Мачея Ідзіка. Він зазначив, що PGZ необхідно 24 місяці, щоб запустити виробництво всіх необхідних деталей, і поставив собі за мету випускати близько 100 тис. деталей на рік.

Однією з проблем у промисловості, за словами Ідзика, є неможливість відтворення багатокомпонентного палива.

Тому зараз Польща розглядає можливість або придбання технології, необхідної для такого виробництва, або створення спільного підприємства з виробником.

До слова, у Польщі з вересня набули чинності до підзаконних актів, які дозволяють військовослужбовцям носити бороди й татуювання.Зміни були анонсовані в середині серпня міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем.