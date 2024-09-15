Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України

На Лівобережжі очікуються пориви вітру 15-20 м/с

15 вересня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях очікуються грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики зазначають, що у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях значні дощі.

На Лівобережжі очікуються пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що у неділю 15 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей спостерігатимуться сильні дощі та грози