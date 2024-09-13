Підвищення залізничних тарифів. Федерація роботодавців транспорту звернулася до прем’єра

ФРТУ закликала прем’єра не допустити підвищення тарифу на вантажні перевезення

Проєкт наказу про уніфікацію тарифів на вантажні перевезення, який «Укрзалізниця» направила у Міністерство розвитку громад та територій, матиме катастрофічні наслідки для цілих галузей економіки України, надходжень до бюджету України, втрати тисяч робочих місць та як результат негативно вплине на обороноздатність нашої держави. Про це йдеться у листі Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Проєктом передбачено підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення: тарифи руду та вугілля підвищуються на +19%, на кокс +12%, зернові вантажі +11% (включаючи підвищення на вантажні та порожні рейси). ФРТУ категорично не підтримує підвищення вантажних залізничних тарифів, адже зараз тарифи «Укрзалізниці» у доларах США значно перевищують рівень до початку війни (2019-2021 рр.). Тарифи на вугілля та руду виросли більше ніж на +120%, на зернові вантажі ріст був на + 60%, і це все – з початку 2019 року», – зауважили у ФРТУ.

У Федерації підкреслили, що ріст тарифів став однією з основних причин, чому численні підприємства вже не можуть функціонувати без збитків. Постійне зростання тарифів змушує компанії скорочувати свої виробничі обсяги, що, у свою чергу, призводить до зниження обсягів вантажоперевезень на залізниці та переходу на альтернативні види транспорту. Натомість, основні збитки «Укрзалізниця» несе не від вантажних перевезень, а від пасажирських: у 2024 році вони очікуються на 20 млрд грн.

«Вантажні перевезення демонструють позитивну доходну динаміку. Доходи від вантажних перевезень за 2023 рік склали 74,2 млрд грн, що на 11,2 млрд грн більше, ніж у 2022 році, а рентабельність вантажних перевезень становила 27%. І це дуже високий показник. У першому півріччі цього року загальний дохід від вантажних перевезень збільшився на 6,5 млрд грн, до 43 млрд грн», – наголосили у Федерації.

Там також відзначили, що «Укрзалізниця» стикається з постійним штучним зростанням витрат: якщо у першому півріччі минулого року загальні витрати склали 40 млрд грн, то вже у першому півріччі 2024 року – під 50 млрд грн. Також значно зросли «інші операційні витрати» – у першому півріччі 2024 року на 78% (більш ніж на 2,5 млрд грн).

«Аргументи, які надає «Укрзалізниця» для обґрунтування необхідності «уніфікації» тарифів на залізничні перевезення, не витримують жодної критики, адже фактично мова йде не про створення справедливих економічних умов та сплати за фактично надані послуги монополією, а про чергове непрозоре та волюнтаристське підвищення вартості перевезень. Запровадження загального, вирівняного для всіх перевезень тарифу, який буде покривати всі понесені витрати «Укрзалізниці», навіть ті, що стосуються збиткових сегментів діяльності «Укрзалізниці», не пов’язаних з вантажними перевезеннями – це нонсенс. Такий підхід ігнорує різницю у реальних витратах залізниці між різними типами перевезень», – кажуть у Федерації.

Там пояснили: для перевезення руди потрібно значно менше інфраструктури «Укрзалізниці», ніж для зерна у збірних потягах. Для маршрутних перевезень руди задіяно 18 залізничних станцій та 2,3 тис. км магістральних залізничних шляхів. Для перевезень зерна у збірних потягах – понад 379 станцій та більше 12 тис. км колій (80% загальної протяжності). Сортувальні станції у перевезеннях руди не задіяні, а для перевезення зерна у збірних поїздах потрібна постійна робота біля 20 сортувальних станцій.

«Таким чином, питомі витрати на маршрутні перевезення значно нижчі, ніж на збірні поїзди. Тому тарифи мають бути диференційовані, а не уніфіковані. Досвід країн ЄС показує, що конкуренція сприяє ефективності, а монопольні тарифи встановлюються пропорційно реальним витратам, що повинно бути і в Україні. Тому ФРТУ звертається з проханням врахувати загальний стан справ в економіці України та критичну ситуацію в основних споживачів залізничних послуг, та вжити заходів щодо зниження вантажних залізничних тарифів на 20% від поточного рівня за рахунок оптимізації витрат «Укрзалізниці» та вжиття заходів для відновлення та збільшення вантажної бази «Укрзалізниці», – резюмували у ФРТУ.