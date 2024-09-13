Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення залізничних тарифів. Федерація роботодавців транспорту звернулася до прем’єра

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення залізничних тарифів. Федерація роботодавців транспорту звернулася до прем’єра
Вантажні перевезення демонструють позитивну доходну динаміку
фото: uz.gov.ua

ФРТУ закликала прем’єра не допустити підвищення тарифу на вантажні перевезення

Проєкт наказу про уніфікацію тарифів на вантажні перевезення, який «Укрзалізниця» направила у Міністерство розвитку громад та територій, матиме катастрофічні наслідки для цілих галузей економіки України, надходжень до бюджету України, втрати тисяч робочих місць та як результат негативно вплине на обороноздатність нашої держави. Про це йдеться у листі Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Проєктом передбачено підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення: тарифи руду та вугілля підвищуються на +19%, на кокс +12%, зернові вантажі +11% (включаючи підвищення на вантажні та порожні рейси). ФРТУ категорично не підтримує підвищення вантажних залізничних тарифів, адже зараз тарифи «Укрзалізниці» у доларах США значно перевищують рівень до початку війни (2019-2021 рр.). Тарифи на вугілля та руду виросли більше ніж на +120%, на зернові вантажі ріст був на + 60%, і це все – з початку 2019 року», – зауважили у ФРТУ.

У Федерації підкреслили, що ріст тарифів став однією з основних причин, чому численні підприємства вже не можуть функціонувати без збитків. Постійне зростання тарифів змушує компанії скорочувати свої виробничі обсяги, що, у свою чергу, призводить до зниження обсягів вантажоперевезень на залізниці та переходу на альтернативні види транспорту. Натомість, основні збитки «Укрзалізниця» несе не від вантажних перевезень, а від пасажирських: у 2024 році вони очікуються на 20 млрд грн.

«Вантажні перевезення демонструють позитивну доходну динаміку. Доходи від вантажних перевезень за 2023 рік склали 74,2 млрд грн, що на 11,2 млрд грн більше, ніж у 2022 році, а рентабельність вантажних перевезень становила 27%. І це дуже високий показник. У першому півріччі цього року загальний дохід від вантажних перевезень збільшився на 6,5 млрд грн, до 43 млрд грн», – наголосили у Федерації.

Там також відзначили, що «Укрзалізниця» стикається з постійним штучним зростанням витрат: якщо у першому півріччі минулого року загальні витрати склали 40 млрд грн, то вже у першому півріччі 2024 року – під 50 млрд грн. Також значно зросли «інші операційні витрати» – у першому півріччі 2024 року на 78% (більш ніж на 2,5 млрд грн).

«Аргументи, які надає «Укрзалізниця» для обґрунтування необхідності «уніфікації» тарифів на залізничні перевезення, не витримують жодної критики, адже фактично мова йде не про створення справедливих економічних умов та сплати за фактично надані послуги монополією, а про чергове непрозоре та волюнтаристське підвищення вартості перевезень. Запровадження загального, вирівняного для всіх перевезень тарифу, який буде покривати всі понесені витрати «Укрзалізниці», навіть ті, що стосуються збиткових сегментів діяльності «Укрзалізниці», не пов’язаних з вантажними перевезеннями – це нонсенс. Такий підхід ігнорує різницю у реальних витратах залізниці між різними типами перевезень», – кажуть у Федерації.

Там пояснили: для перевезення руди потрібно значно менше інфраструктури «Укрзалізниці», ніж для зерна у збірних потягах. Для маршрутних перевезень руди задіяно 18 залізничних станцій та 2,3 тис. км магістральних залізничних шляхів. Для перевезень зерна у збірних потягах – понад 379 станцій та більше 12 тис. км колій (80% загальної протяжності). Сортувальні станції у перевезеннях руди не задіяні, а для перевезення зерна у збірних поїздах потрібна постійна робота біля 20 сортувальних станцій.

«Таким чином, питомі витрати на маршрутні перевезення значно нижчі, ніж на збірні поїзди. Тому тарифи мають бути диференційовані, а не уніфіковані. Досвід країн ЄС показує, що конкуренція сприяє ефективності, а монопольні тарифи встановлюються пропорційно реальним витратам, що повинно бути і в Україні. Тому ФРТУ звертається з проханням врахувати загальний стан справ в економіці України та критичну ситуацію в основних споживачів залізничних послуг, та вжити заходів щодо зниження вантажних залізничних тарифів на 20% від поточного рівня за рахунок оптимізації витрат «Укрзалізниці» та вжиття заходів для відновлення та збільшення вантажної бази «Укрзалізниці», – резюмували у ФРТУ.

Читайте також:

Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця перевезення Україна залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні, ймовірно, вирішується доля світової демократії
Все найцікавіше у світі зараз відбувається в Україні
11 вересня, 15:31
ДСНС витягли з Дніпра частину безпілотника
Водолази-сапери дістали з Дніпра частину безпілотника (фото)
11 вересня, 10:53
Зеленський підкреслив критичну важливість питання дальності ударів
Зеленський зробив заяву щодо можливості ударів по Кремлю
6 вересня, 21:49
Чого чекати від білоруської загрози?
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?
4 вересня, 12:12
Восени 2023 року Олександр Купреєв добровільно прийшов до військкомату
Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
31 серпня, 09:00
Компанія вже має 50 вагонів, які облаштовані купе для перевезення людей на кріслах колісних
«Укрзалізниця» створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень
30 серпня, 14:56
Українські біженці в Ірландії мають навести лад із податками
Українці в Ірландії мають визначитись із своїм податковим статусом
27 серпня, 06:00
Росія досі не знає, де справжні позиції українських військ на Курщині
Курська операція загнала Путіна у глухий кут
23 серпня, 14:03
На питання російської блогерки, що ж треба зробити, щоб припинити війну, Арестович відповів, що «Україна має змінити свою внутрішню політику»
Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка
15 серпня, 12:34

Економіка

Підвищення залізничних тарифів. Федерація роботодавців транспорту звернулася до прем’єра
Підвищення залізничних тарифів. Федерація роботодавців транспорту звернулася до прем’єра
ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
Україна потерпає від дефіциту робочої сили: на роботу наймають жінок та підлітків – Reuters
Україна потерпає від дефіциту робочої сили: на роботу наймають жінок та підлітків – Reuters
Гривня слабшає: Нацбанк встановив курс долара на 12 вересня
Гривня слабшає: Нацбанк встановив курс долара на 12 вересня
Міністерство захисту довкілля оцінило екологічні збитки України від війни
Міністерство захисту довкілля оцінило екологічні збитки України від війни
Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна
Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
23K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
8728
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни
5264
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
4565
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
3930
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua