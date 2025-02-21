Скорочений робочий тиждень стає світовим трендом

Тенденція скороченого робочого тижня набрала обертів завдяки успішним випробуванням в Іспанії, Великій Британії та Португалії, що вказує на зростання прагнення до балансу між роботою та особистим життям

Усвідомлюючи зміну ставлення до культури роботи та особистого життя, все більше країн експериментують із чотириденним робочим тижнем або встановлюють його, потенційно переосмислюючи майбутнє роботи. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Condé Nast Traveler.

«Хоча багато країн із 4-денним робочим тижнем нещодавно завершили свої пілотні програми, такі місця, як Токіо та Валенсія, Іспанія, все ще експериментують із різними способами втілення постійних довгих вихідних у реальність. Тим часом такі країни, як Бельгія та ОАЕ, законодавчо встановили 4-денний робочий тиждень для окремих державних службовців», – йдеться у статті.

Рух за впровадження чотириденного робочого тижня очолює організація 4 Day Week Global, яка запустила свою кампанію в Німеччині наприкінці 2023 року. Активісти просувають принцип «100-80-100»: 100% зарплати, 80% робочих годин і 100% продуктивності.

Рух надихається успішними експериментами з коротким робочим тижнем в Іспанії, Великій Британії та Португалії. Вони показали, що працюючи трохи менше, працівники почуваються більш задоводеними балансом між особистим життям і роботою, а тому працюють ефективніше, виконуючи той же обсяг роботи за меншу кількість робочих годин.

Автори публікації також наводять досвід 10 країн, де в тій чи іншій мірі поекспериментували з коротким робочим тижнем:

Японія. З квітня 2025 року в столиці Японії Токіо вводиться 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Ініціатива, оголошена в грудні 2024 року, спрямована на боротьбу зі зниженням рівня народжуваності в країні і передчасними смертями від надмірної втоми.

Бельгія. Перша європейська країна, яка законодавчо запровадила 4-денний робочий тиждень у 2022 році в рамках зусиль з відновлення після пандемії. Хоча працівники все ще повинні працювати 40 годин на тиждень, політика дозволяє їм скоротити свій графік до чотирьох днів.

Німеччина. У рамках шестимісячної пілотної програми у 2023–2024 роках 41 організація запровадила 4-денний робочий тиждень із багатообіцяючими результатами, оскільки 73% компаній прагнули продовжувати нову практику після закінчення програми.

Ісландія. Експерименти зі скорочення робочого тижня тут тривали з 2015 до 2019 року. Зрештою до 2022 року понад 51% працівників країни перейшли на 4-денний робочий тиждень, що значно підвищило добробут і продуктивність працівників.

Данія. Хоча офіційно країна не запровадила 4-денний робочий тиждень, тут і так середній робочий тиждень складає лише 37 годин.

Австралія. У серпні 2022 року загалом 26 австралійських компаній розпочали пілотну програму за 4-денним робочим тижнем.

Іспанія. Пілотний проєкт був реалізований у 2023 році у Валенсії, торкнувшись 360 тис. працівників. Тепер уряд розгортає трирічну пробну програму, щоб заохотити компанії прийняти цю практику.

ОАЕ. У січні 2022 року місто Шарджа стало першим еміратом, який запровадив 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Хоча цей крок ще не став загальнонаціональною політикою, він викликав розмови в ОАЕ про потенціал ширшого розгортання.

Нідерланди. Наразі країна має найкоротший середній робочий тиждень у світі – 29 годин. Громадянам законодавчо дозволено обирати неповний робочий день, якщо роботодавці не нададуть «суттєвих ділових причин» проти цього, що робить країну ініціатором гнучкої політики праці.

Велика Британія. Випробування 4-денного робочого тижня у Великій Британії у 2022 році було наймасштабнішим у світі, в якому брали участь понад 60 компаній і майже 3 тис. співробітників. Приголомшливий успіх призвів до того, що багато компаній-учасниць перейняли цю модель на постійній основі. Велика Британія показала, що пробна модель успішна для всіх типів бізнесу: від продовольчих магазинів до технологічних фірм.

Нагадаємо, у Німеччині завершилося тестування моделі чотириденного робочого тижня, яке тривало з 1 лютого. Так, 50 компаній тестували скорочений робочий тиждень з однаковою оплатою праці. Перші оцінки результатів демонструють чимало позитивних ефектів для персоналу