«Перемога з присмаком помсти»: іноземні ЗМІ про вибори у Польщі

Європейські ЗМІ говорять про результати виборів у Польщі і перемогу Навроцького як реванш для PiS

Тема результатів президентських виборів у Польщі широко обговорюється в іноземних ЗМІ. Кароль Навроцький, якого підтримувала партія «ПіС», переміг на президентських виборах у другому турі з результатом 50,89%, його суперник Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів. Про це пише «Главком».

Перемога Кароля Навроцького – це «перемога з присмаком помсти» для «Права і справедливості», – стверджує французька щоденна газета Le Monde. Австрійська Kleine Zeitung зазначила, що існує ризик того, що Навроцький спрямує Польщу на антиєвропейський курс. Португальська газета Diario de Noticias стверджує, що «надзвичайно тісні» президентські вибори в Польщі довели сильну поляризацію в польському суспільстві.

New York Times: Націоналіст обраний президентом Польщі, що є невдачею для центристського уряду

Видання New York Times нагадало, що вибори в Польщі відбулися лише через два тижні після того, як електорат Румунії відхилив ультранаціоналістичного кандидата в президенти Джордже Сіміона. Це викликало надії серед польських лібералів на те, що хвиля правого популізму в Європі відступає, але перемога Навроцького зруйнувала ці очікування та принесла розчарування основним силам у Європейському Союзі, які розраховували на перемогу Рафала Тшасковського, наголошує газета.

ЗМІ нагадало, що Навроцького підтримували іноземні політики зі схожими поглядами, зокрема президент США Дональд Трамп, який приймав його в Овальному кабінеті на початку травня. За даними NYT, різниця була невеликою і становила менш як 1,8 процентного пункту. Різниця між результатами кандидатів показує розділену Польщу, де два центри влади – уряд і президент – рухаються в протилежних напрямках.

Газета Washington Post процитувала думку Петра Бураса, керівника варшавського офісу аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR). Він наголосив, що в першому турі лише 60 відсотків виборців (найменша кількість в історії) проголосували за двох найсильніших кандидатів, а це означає, що «багато поляків не приймають біполярну структуру польської політики».

Бурас вважає, що перемога Навроцького може сигналізувати про падіння уряду Туска та посилення європейських ультраправих. «Якщо цей політичний проєкт Туска не буде захистений президентом, уряд, ймовірно, не доживе до кінця парламентського терміну, і тоді у нас можуть бути дострокові вибори», – сказав він.

Le Monde: Кароль Навроцький: від хуліганства до президентства Польщі

Перемога Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі – це «перемога з присмаком помсти» для партії «Право і справедливість» після програшу на парламентських виборах 2023 року – оцінює французька Le Monde.

За даними щоденної газети, це також «катастрофа» для правлячої центристської коаліції в Польщі. Її чекає «співжиття, яке буде набагато гіркішим, ніж те, яке вона мала досі з президентом, що йде у відставку, Анджеєм Дудою», прогнозує Le Monde.

Le Figaro описує результати виборів як «грім серед ясного неба». «Щоб покласти край невизначеності, кандидат-сувереніст, захоплений (президентом США Дональдом) Трампом, отримав ключі від Президентського палацу», – повідомляє щоденна газета. Журанлісти нагадали, що новий президент має «потужне право вето».

За даними австрійської Die Presse, перемога Кароля Навроцького на президентських виборах є «вдалим реваншем» ПіС після програшу на парламентських виборах. У коментарі щодо офіційних результатів виборів, оголошених у понеділок, щоденна газета зазначила, що це перший успіх партії Ярослава Качинського з моменту усунення від влади на парламентських виборах 2023 року.

Kleine Zeitung: Консерватор Навроцький офіційно став новим президентом

Щоденна газета Kleine Zeitung зазначила, що існує ризик того, що Навроцький спрямує Польщу на антиєвропейський курс.

«Відносини між Варшавою та Берліном покращилися за часів уряду Туска, тоді як Навроцький віддавав перевагу представленню антинімецької лінії ПіС та прагнув тісних контактів з президентом США Дональдом Трампом», – нагадує газета.

Лісабонська щоденна газета Publico стверджує, що перемогу Навроцького над колишнім депутатом Європарламенту та нинішнім мером Варшави Рафалом Тшасковським слід вважати несподіванкою.

Газета очікувала, що «попри великі нерви» під час виборчої кампанії, її фінал виявиться сприятливим для мера Варшави. Вона зазначила, що Тшасковський міг би піти слідами проєвропейського президента Бухареста Нікусора Дана, щоб досягти найвищої посади в країні.

Diario de Noticias: Навроцький стане президентом Польщі після своєї незначної переваги

У свою чергу, інша щоденна португальська газета Diario de Noticias зазначає, що «надзвичайно тісні» президентські вибори в Польщі продемонстрували сильну поляризацію в польському суспільстві. «Польща очікувала, що ніч з неділі на понеділок буде довгою ніччю підрахунку голосів», – підсумувало видання, додавши, що саме це й сталося.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.