Помер архітектор Річард Роджерс – один із засновників стилю «хай-тек»

Роджерс є автором низки всесвітньо відомих будівель

Британський архітектор Річард Роджерс, один із творців стилю «хай-тек», відомий проектуванням паризького Центру Помпіду і лондонського «Купола тисячоліття», помер на 89-му році життя, повідомляє The Gardian.

За даними джерела, Роджерс «тихо помер» у своєму будинку в Лондоні. Смерть архітектора підтвердив його син Ру Роджерс, він не вказав причину.

Роджерс був автором таких архітектурних будівель, як Центр Жоржа Помпіду в Парижі, штаб-квартира Lloyd's of London, «Міленіум доум», Європейський суд з прав людини в Страсбурзі та інших.

Центр сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду, Париж. Проект Ренцо П'яно і Річарда Роджерса, 1971-1977.

Річард Роджерс народився у Флоренції 23 липня 1933 року. У 1938 році емігрував разом з родиною до Англії. Навчався в школі Лондонської архітектурної асоціації (1954-1959) і Єльському університеті (1961-1962).

Концертний зал Millennium Dome

Архітектор отримав кілька нагород за свої проекти, зокрема в 2007 році він був удостоєний вищої архітектурної нагороди – Прітцкерівської премії.

Будівля Європейського суду з прав людини в Страсбурзі

Його називають одним із піонерів архітектурного руху «хай-тек», що характеризується конструкціями з промислових матеріалів, скляними і сталевими.

Будівля страхової компанії Lloyd, Лондон, 1979-1984

Як зазначає The New York Times, Роджерс «перевернув архітектуру навиворіт і з ніг на голову». Експерти заявляли, що Роджерс своїм незвичайним поглядом на будівлі «зробив революцію», перетворивши те, що було елітними пам'ятниками» в «місця для людей», «вплетені в серце міста».

В основі всіх цого образів лежить ідея «тотального дизайну», що надає традиційним відносинам між формою і функцією динамічно-ігровий характер – з виділенням збірних елементів у якості ключових деталей архітектурної фабули.

Річард Роджерс виклав своє творче кредо в книзі «Архітектура: сучасний погляд» (Аrchitecture: a Modern View, 1991).

Раніше у віці 80 років померла письменниця, авторка книги «Інтерв'ю з вампіром» і циклу «Вампірські хроніки» Енн Райс.

Також повідомлялося, що американський гітарист, вокаліст, письменник і продюсер Майкл Несміт, який отримав популярність як один із учасників рок-гурту The Monkees, помер у віці 78 років.

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