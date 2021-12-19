  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Помер архітектор Річард Роджерс – один із засновників стилю «хай-тек»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Архітектор запам'ятається своїм новітнім підходом у проектуванні складних будівель - Помер архітектор Річард Роджерс – один із засновників стилю «хай-тек»
    Архітектор запам'ятається своїм новітнім підходом у проектуванні складних будівель
    фото з відкритих джерел

    Роджерс є автором низки всесвітньо відомих будівель

    Британський архітектор Річард Роджерс, один із творців стилю «хай-тек», відомий проектуванням паризького Центру Помпіду і лондонського «Купола тисячоліття», помер на 89-му році життя, повідомляє The Gardian.

    За даними джерела, Роджерс «тихо помер» у своєму будинку в Лондоні. Смерть архітектора підтвердив його син Ру Роджерс, він не вказав причину.

    Роджерс був автором таких архітектурних будівель, як Центр Жоржа Помпіду в Парижі, штаб-квартира Lloyd's of London, «Міленіум доум», Європейський суд з прав людини в Страсбурзі та інших.

    Центр сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду, Париж. Проект Ренцо П'яно і Річарда Роджерса, 1971-1977.
    Центр сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду, Париж. Проект Ренцо П'яно і Річарда Роджерса, 1971-1977.

    Річард Роджерс народився у Флоренції 23 липня 1933 року. У 1938 році емігрував разом з родиною до Англії. Навчався в школі Лондонської архітектурної асоціації (1954-1959) і Єльському університеті (1961-1962).

    Концертний зал Millennium Dome
    Концертний зал Millennium Dome

    Архітектор отримав кілька нагород за свої проекти, зокрема в 2007 році він був удостоєний вищої архітектурної нагороди – Прітцкерівської премії.

    Будівля Європейського суду з прав людини в Страсбурзі
    Будівля Європейського суду з прав людини в Страсбурзі

    Його називають одним із піонерів архітектурного руху «хай-тек», що характеризується конструкціями з промислових матеріалів, скляними і сталевими.

    Будівля страхової компанії Lloyd, Лондон, 1979-1984
    Будівля страхової компанії Lloyd, Лондон, 1979-1984

    Як зазначає The New York Times, Роджерс «перевернув архітектуру навиворіт і з ніг на голову». Експерти заявляли, що Роджерс своїм незвичайним поглядом на будівлі «зробив революцію», перетворивши те, що було елітними пам'ятниками» в «місця для людей», «вплетені в серце міста».

    В основі всіх цого образів лежить ідея «тотального дизайну», що надає традиційним відносинам між формою і функцією динамічно-ігровий характер – з виділенням збірних елементів у якості ключових деталей архітектурної фабули.

    Річард Роджерс виклав своє творче кредо в книзі «Архітектура: сучасний погляд» (Аrchitecture: a Modern View, 1991).

    Раніше у віці 80 років померла письменниця, авторка книги «Інтерв'ю з вампіром» і циклу «Вампірські хроніки» Енн Райс.

    Також повідомлялося, що американський гітарист, вокаліст, письменник і продюсер Майкл Несміт, який отримав популярність як один із учасників рок-гурту The Monkees, помер у віці 78 років.

    Читайте також:
    Теги: смерть Велика Британія архітектура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер архітектор Річард Роджерс – один із засновників стилю «хай-тек»