Британський міністр, відповідальний за Brexit, подав у відставку

Причиною звільнення міністра називають його незгоду з курсом уряду Бориса Джонсона

Міністр Великої Британії у справах Brexit і головний переговорник з Євросоюзом з відповідних питань Девід Фрост подав у відставку. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Я керував нашим процесом виходу з ЄС протягом двох з половиною років відколи ви стали прем'єр-міністром. У ті роки ми відновили свободу і незалежність Великої Британії як країни і почали процес побудови нових відносин з ЄС. Це довгострокове завдання. Ось чому ми домовилися раніше цього місяця, що я піду в січні і передам іншим естафету управління нашими майбутніми відносинами з ЄС», – написав він у листі на ім'я прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Зазначається, що головною причиною звільнення Фроста, який залишить свою посаду 1 січня 2022 року, є його незгода з політикою нинішнього глави уряду, зокрема, з посиленням обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу, підвищенням податків та витрат для проведення екологічної політики.

«Ви знаєте мої побоювання щодо поточного напряму руху країни», – йдеться у листі Фроста.

«Я сподіваюся, що ми рухатимемося якнайшвидше туди, куди нам потрібно: до менш жорстко регульованої, з низькими податками, підприємницької економіки, яка перебуває на передньому краї сучасної науки та економічних змін», – зазначив міністр.

«Нам також потрібно навчитися жити з коронавірусом. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо повернутися в потрібне русло і не піддамося спокусі вдатися до примусових заходів, які ми бачили в інших місцях», – додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, під час якої останній розкрив подробиці своїх переговорів президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше стало відомо, що Джонсон заступився за Україну та вказав Путіну на стратегічну помилку. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним попередив його про «серйозні наслідки» в разі агресії проти України.

Також Джонсон застеріг Москву від «авантюрних» кроків щодо України. Ще у грудні Велика Британія зробила гучну заяву на підтримку України.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

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