Померла авторка роману «Інтерв’ю з вампіром» Енн Райс

У віці 80 років померла письменниця, авторка книги «Інтерв'ю з вампіром» і циклу «Вампірські хроніки» Енн Райс. Про це повідомила її сім'я у суботу, 11 грудня.

Причиною стали ускладнення, що виникли в результаті інсульту. Син Райс Крістофер повідомив, що наступного року на честь письменниці пройде спеціальне торжество в Новому Орлеані.

This is Anne’s son Christopher and it breaks my heart to inform you that earlier tonight Anne passed away due to complications resulting from a stroke. Below is the statement I shared on her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/jIHYg6uewI