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    Померла авторка роману «Інтерв’ю з вампіром» Енн Райс

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    Романи письменниці екранізували п'ять разів, усі екранізації мали величезний успіх - Померла авторка роману «Інтерв’ю з вампіром» Енн Райс
    Романи письменниці екранізували п'ять разів, усі екранізації мали величезний успіх
    фото: globallookpress.com

    Письменниця померла від ускладнень інсульту

    У віці 80 років померла письменниця, авторка книги «Інтерв'ю з вампіром» і циклу «Вампірські хроніки» Енн Райс. Про це повідомила її сім'я у суботу, 11 грудня.

    Причиною стали ускладнення, що виникли в результаті інсульту. Син Райс Крістофер повідомив, що наступного року на честь письменниці пройде спеціальне торжество в Новому Орлеані.

    Енн Райс народилася 4 жовтня 1941 року під ім'ям Говард Аллен О'брайен. До її найбільш відомих робіт відноситься серія романів «Вампірські хроніки» (The Vampire Chronicles, 1976-2018), яка розповідає про французького дворянина, який став вампіром.

    За написання сценарію до фільму по книзі «Інтерв'ю з вампіром», яка входить у «Хроніки», Райс була номінована на премію «Хьюго» (1995), що вручається за кращі твори в жанрі наукової фантастики.

    Інші частини серії, такі як «Вампір Лестат» (The Vampire Lestat, 1985) і «Цариця проклятих» (The Queen of the Damned, 1988) також удостоювалися номінацій – на Всесвітню премію Фентезі (1986) і на премію Брема Стокера (2003) відповідно, обидві–- в категорії «Кращий роман».

    Найвідомішою книгою Райс вважають саме «Інтерв'ю з вампіром». Готичний хоррор розповідає про багатовікову дружбу і ворожнечу двох вампірів Луї і Лестата.

    Найвідоміша книга письменниці розповідала про вампірів/фото:film.ru
    Найвідоміша книга письменниці розповідала про вампірів/фото:film.ru

    У 1994-му вийшла екранізація роману режисера Ніла Джордана з Томом Крузом, Бредом Піттом і Кірстен Данст.

    Бред Піт та Том Круз у ролі вампірів/фото:film.ru
    Бред Піт та Том Круз у ролі вампірів/фото:film.ru

    Свої співчуття із приводу смерті Райс висловив режисер Гільєрмо дель Торо: «Велика втрата. Фантастична оповідачка, що перефразувала старовину і прийняла темряву», – написав постановник у Twitter.

    Напередодні повідомлялося, що американський гітарист, вокаліст, письменник і продюсер Майкл Несміт, який отримав популярність як один із учасників рок-гурту The Monkees, помер у віці 78 років.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 3 грудня, у віці 66 років відійшов у вічність композитор, співак, Народний артист України Мар'ян Гаденко

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    Теги: книги смерть Twitter письменник
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    Померла авторка роману «Інтерв’ю з вампіром» Енн Райс