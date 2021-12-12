Померла авторка роману «Інтерв’ю з вампіром» Енн Райс

Письменниця померла від ускладнень інсульту

У віці 80 років померла письменниця, авторка книги «Інтерв'ю з вампіром» і циклу «Вампірські хроніки» Енн Райс. Про це повідомила її сім'я у суботу, 11 грудня.

Причиною стали ускладнення, що виникли в результаті інсульту. Син Райс Крістофер повідомив, що наступного року на честь письменниці пройде спеціальне торжество в Новому Орлеані.

This is Anne’s son Christopher and it breaks my heart to inform you that earlier tonight Anne passed away due to complications resulting from a stroke. Below is the statement I shared on her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/jIHYg6uewI — Anne Rice (@AnneRiceAuthor) December 12, 2021

Енн Райс народилася 4 жовтня 1941 року під ім'ям Говард Аллен О'брайен. До її найбільш відомих робіт відноситься серія романів «Вампірські хроніки» (The Vampire Chronicles, 1976-2018), яка розповідає про французького дворянина, який став вампіром.

За написання сценарію до фільму по книзі «Інтерв'ю з вампіром», яка входить у «Хроніки», Райс була номінована на премію «Хьюго» (1995), що вручається за кращі твори в жанрі наукової фантастики.

Інші частини серії, такі як «Вампір Лестат» (The Vampire Lestat, 1985) і «Цариця проклятих» (The Queen of the Damned, 1988) також удостоювалися номінацій – на Всесвітню премію Фентезі (1986) і на премію Брема Стокера (2003) відповідно, обидві–- в категорії «Кращий роман».

Найвідомішою книгою Райс вважають саме «Інтерв'ю з вампіром». Готичний хоррор розповідає про багатовікову дружбу і ворожнечу двох вампірів Луї і Лестата.

Найвідоміша книга письменниці розповідала про вампірів/фото:film.ru

У 1994-му вийшла екранізація роману режисера Ніла Джордана з Томом Крузом, Бредом Піттом і Кірстен Данст.

Бред Піт та Том Круз у ролі вампірів/фото:film.ru

Свої співчуття із приводу смерті Райс висловив режисер Гільєрмо дель Торо: «Велика втрата. Фантастична оповідачка, що перефразувала старовину і прийняла темряву», – написав постановник у Twitter.

A great loss- a fantastic fabulist that rephrased the ancient and embraced the dark. https://t.co/FjgRogdGFq — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 12, 2021

Напередодні повідомлялося, що американський гітарист, вокаліст, письменник і продюсер Майкл Несміт, який отримав популярність як один із учасників рок-гурту The Monkees, помер у віці 78 років.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 грудня, у віці 66 років відійшов у вічність композитор, співак, Народний артист України Мар'ян Гаденко

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