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Популярне іспанське місто забороняє здавати квартири туристам

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Популярне іспанське місто забороняє здавати квартири туристам
До листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на понад 10 тис. квартир, схвалених для короткострокової оренди
фото з відкритих джерел

Заборона здавати квартири туристам має приборкати стрімке зростання вартості житла

Влада іспанського міста Барселона, яке є одним з найпопулярніших місць для відпочинку, до 2028 року заборонить здачу квартир в оренду туристам. Про це пише Reuters.

Мер міста Хауме Коллбоні заявив, що до листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на понад 10 тис. квартир, які зараз схвалені для короткострокової оренди.

Зазначається, що цей несподівано різкий крок покликаний приборкати стрімке зростання вартості житла та зробити місто зручним для мешканців.

Бум короткострокової оренди в Барселоні, місті, яке є найпопулярнішим в Іспанії серед іноземних туристів,  призвів до того, що деякі жителі не можуть дозволити собі винаймати квартиру: в останні 10 років орендна плата зросла на 68%, а вартість покупки будинку – на 38%. Доступ до житла став причиною нерівності, особливо для молоді. 

«Ці 10 тис. квартир будуть використовуватися мешканцями міста або підуть на ринок для оренди чи продажу», – сказав Коллбоні.

За останнє десятиліття місцеві органи влади оголосили про обмеження короткострокової оренди на іспанських Канарських островах, у Лісабоні та Берліні.

Міністерка житлового будівництва Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що підтримує рішення Барселони. Водночас в асоціації туристичних апартаментів Барселони заявили, що мер «робить помилку, яка призведе до збільшення бідності та безробіття». Там додали, що така заборона спричинить зростання кількості нелегальних туристичних апартаментів.

Крім того, від цього рішення виграють готелі. Відкриття нових готелів у найпопулярніших районах міста було заборонено крайньою лівою партією, яка керувала Барселоною в період з 2015 по 2023 рік, але чинний мер Коллбоні дав зрозуміти, що може послабити обмеження.

Місцева влада Барселони заявила, що після набуття чинності заборони збереже жорсткий режим перевірок для виявлення потенційних нелегальних туристичних апартаментів.

Нагадаємо, Іспанія ухвалила кардинальне рішення для боротьби із масовим і неконтрольованим туризмом. Як пише видання The Olive Press, пляжні бари та готелі першої лінії можуть зносити у рамках так званої «зеленої повістки».

До слова, Мальта – перша країна у світі вирішила офіційно обмежити до себе наплив туристів, щоправда, поки що на папері. Мальта не може впоратись із екстремально великою кількістю туристів, які їдуть на курорт. Країна має один із найвищих рівнів туризму на душу населення та на квадратний кілометр. Адже у більшості «туристичних точок» у сезон натовпи вже такі, що вже фізично не можна пройти. 

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Теги: місто влада обмеження Іспанія туризм

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