Що Росія нав'язувала Україні на переговорах у Стамбулі навесні 2022 року. Свідчення очевидця

Під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року Україна загнала РФ у пастку

Проєкт договору, який Росія підготувала ще до початку переговорів, передбачав визнання Криму, заборону на вступ до НАТО та двомовність

Навесні 2022 року Росія привезла на переговори із Україною проєкт договору, який передбачав визнання анексії Криму, двомовність, заборону на вступ до НАТО та містив інші принизливі пункти. Про це в інтерв’ю виданню «Нова Польща» заявив Якуб Кумох, ексдержсекретар канцелярії президента Анджея Дуди, а нині посол країни в Китаї, який супроводжував українську делегацію під час російсько-українських переговорів.

«Очевидно, росіяни підготували його ще до повномасштабного російського вторгнення. Він передбачав, зокрема, визнання анексії Криму, так звану незалежність східних регіонів України, обмеження чисельності українського війська, двомовність, заборону на вступ до НАТО, безстроковий нейтралітет тощо. Були й дуже принизливі пункти, як-от зобов’язання провести денацифікацію чи запровадити культ Великої вітчизняної війни, як росіяни називають свій внесок у Другу світову», – розповів він про документ, датований 17 березня того року.

Кумох додав, що «країна А ніколи не може нав’язувати такого країні Б», але Росія привезла список законів, які Україна, на думку країни-агресорки, мала б змінити, починаючи з конституції. Посол Польщі зауважив, що Олександр Чалий і Микола Точицький (делегати на переговорах із Росією, – «Главком») йому сподобалися через професіоналізм під час переговорів.

«Не знаю, чи в умовах війни мені вистачило б професіоналізму, щоб просто не встати з-за столу чи не вибухнути. Проте вони поштиво крок за кроком писали, чому той чи інший пункт домовленостей потрібно прибрати. Але вони не зривали переговорів. Це була така собі дія на випередження – чекати, поки росіяни не розкриються. А росіяни проявляли велику нетерплячість і в певний момент демаскувалися», – розповів він.

Якуб Кумох наголосив, що Україна загнала країну-агресорку у пастку, дописавши фрагмент про Будапештський меморандум 1994 року – документ, який Росія підписала.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

До слова, Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку.

Як повідомлялося, для того, щоб Росія діяла добросовісно, необхідні дві умови: успіх України на полі бою та коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.