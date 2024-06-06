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Києву збільшено ліміти електроенергії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Києву збільшено ліміти електроенергії
Із 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів
фото: Фокус

Для населення і бізнесу залишиться близько 50% від звичного споживання

Для Києва у четвер, 6 червня, «Укренерго» виділило більше обсягів. Прогнозоване споживання електроенергії для столиці на п'ятницю, 7 червня, – 1050-1100 МВт. Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Для Києва сьогодні «Укренерго» виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться», – розповів Коваленко.

За його словами, прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п'ятницю – 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Для населення і бізнесу залишиться близько 50% від звичного споживання.

Коваленко також зазначив, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

«Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами», – додав він.

Нагадаємо, увечері, 6 червня, у 12 областях України та Києві починають діяти аварійні відключення електроенергії. 

Раніше «Укренерго» повідомило, що 7 червня по всій території України протягом дня будуть діяти графіки відключення світла. Як зазначили у компанії, дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня. 

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год.  Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

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Теги: електроенергія Укренерго обмеження

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