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«Пошук гарматного м'яса для фронту»: Кислиця повідомив, як РФ вербує іноземців на війну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Пошук гарматного м'яса для фронту»: Кислиця повідомив, як РФ вербує іноземців на війну
Полонені російські найманці зі Сьєрра-Леоне, Непалу, Сомалі та Куби
фото з відкритих джерел

Росія розпочала глобальну кампанію рекрутингу, заманюючи іноземних громадян обіцянками вигідної роботи

Російська Федерація у спробах збільшити чисельність окупаційного контингенту в Україні розпочала глобальну кампанію із вербування громадян інших держав. Про це йдеться на Facebook-сторінці постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

За його словами, країна-агресор для цієї мети вдається до погроз та обману. Дипломат у заяві Делегації України на засіданні Ради Безпеки ООН на тему «Загрози міжнародному миру та безпеці» закликав усі держави-члени Організації до протидії такій кампанії Кремля.

«Закликаємо всі держави-члени ООН відстежувати російських рекрутерів у ваших країнах та вживати заходів для запобігання руйнівному впливу російської кризи на безпеку ваших громадян. Прояснімо, Росія шукає гарматне м'ясо», – зазначив Кислиця.

Також дипломат для прикладів подібного вербування навів інформацію про російський рекрутинг серед громадян країн Африки та Азії.

«Як повідомляють міжнародні ЗМІ, російська влада погрожувала не продовжити візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погоджуються піти до армії. Москва затримує іноземців з робочими візами та змушує їх обирати між депортацією чи призову в армію», – йдеться в публікації Кислиці.

За його словами, РФ розпочала глобальну кампанію рекрутингу, заманюючи іноземних громадян обіцянками вигідної роботи, проте згодом кидає їх на фронт.

«Серед останніх випадків – втеча 22 шрі-ланкійців, які зуміли дезертирувати з російської армії та повернутися додому», – каже український дипломат.

Кислиця розповів, що один з цих 22 осіб, чоловік на ім'я Аніл Мадусанка, в бесіді журналістами зізнався, що отримав пропозицію працювати водієм у Росії, проте після приїзду йому «передали штурмову гвинтівку і відправили на передову». Лише після поранення іноземець втік до Москви, де його посольство організувало йому репатріацію.

Кислиця також додав, що РФ регулярно намагається використати ООН як платформу для поширення російської пропаганди.

Нагадаємо, Російська Федерація посилила вербування на війну проти України в африканських країнах, оскільки ресурс ув'язнених росіян уже вичерпано. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії. Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі $2 тис., щомісячну зарплату у розмірі $2,2 тис. та обіцянку отримати російський паспорт.

Зокрема, Росія намагається досягти будь-яких успіхів на Харківщині і кидає на цей напрямок усі доступні ресурси. Через проблеми з поповненням особового складу залучили і так званий африканський корпус, який сформували з найманців із досвідом бойових дій у країнах Африки. 

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Теги: росія Москва фронт влада чоловік Facebook втеча посольство паспорт поранення

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