Компанія H&M закриває всі магазини в Росії

У компанії заявили, що вважають неможливим продовжувати наш бізнес в РФ через війну

Найбільший європейський ритейлер H&M Group вирішив закрити усі свої магазини у Росії. Ще з березня магазини припинили свою роботу, а 18 липня компанія вирішила піти з країни-агресора. Про це йдеться в заяві компанії.

«Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим, враховуючи поточну ситуацію, продовжувати наш бізнес у Росії. Ми глибоко засмучені впливом, який це вплине на наших колег, і дуже вдячні за всю їхню важку роботу і самовідданість. Крім того, ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їхню підтримку протягом багатьох років», – говорить Хелена Хельмерссон, генеральний директор H&M Group.

У рамках процесу ліквідації планується тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу для продажу товарів, що залишилися в Росії. Очікується, що повне згортання призведе до витрат групи H&M.

Як раніше повідомлялося, виробник дитячих конструкторів Lego йде з Росії.

Як раніше повідомлялося, американська компанія Bunge має намір скоротити присутність у Росії, продавши компанію «Бунге СНД», якій, зокрема, належить олійноекстракційний завод у Воронезькій області – один із найбільших у країні.

Нагадаємо, McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії