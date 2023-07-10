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Байден дотискає Ердогана щодо вступу Швеції до НАТО – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Байден дотискає Ердогана щодо вступу Швеції до НАТО – Bloomberg
У США воліють бачити Швецію у НАТО
фото з відкритих джерел

Bloomberg: Байден наголосив Ердогану на бажанні включити Швецію до НАТО якнайшвидше

Президент США Джо Байден хоче максимально швидкого укладання угоди про вступ Швеції до НАТО, і тому напередодні саміту в Литві макимально тисне на Туреччину, аби та ухвалила остаточне рішення. Американський політик уже двічі заявив про своє бажання турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану. Про це пише Bloomberg.

Як уточнює агентство, Байден другий раз за два дні поговорив з Ердоганом з літака Air Force One на шляху до Великої Британії. Вже у понеділок 10 липня американський лідер проведе переговори з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком у Лондоні, після чого вирушить до Вільнюса на дводенний саміт НАТО. 

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден в неділю, 9 липня розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Про це йдеться в повідомленні про телефонну розмову, розміщеному на сайті Білого дому.

«Вони обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті, висловили спільне зобов’язання продовжувати підтримку України та розглянули зусилля щодо зміцнення наших двосторонніх зв’язків. Президент Байден також висловив бажання якомога швидше прийняти Швецію до НАТО», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Офіс Ердогана підтвердив, що на полях саміту НАТО у Вільнюсі найімовірніше відбудеться двостороння  зустріч президентів Туреччини та США. Про це 9 липня повідомила канцелярія турецького лідера.

Нагадаємо, Туреччина виступає проти розширення НАТО, оскільки вважає, що Швеція не вживає достатніх заходів для боротьби з курдськими сепаратистськими угрупованнями. Їх Анкара вважає терористичними організаціями.

Втім, сьогодні Ердоган висунув новий ультиматум для схвалення вступу Швеції до НАТО, сказавши, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. 

Читайте також: Саміт НАТО у Вільнюсі. Чи треба їхати Зеленському?
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Швеція НАТО Джозеф Байден переговори Анкара саміт

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