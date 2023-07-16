Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін прокоментував передачу касетних боєприпасів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін прокоментував передачу касетних боєприпасів для України
Путін стверджує, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси, то це буде «злочином»
фото з відкритих джерел

Російський тиран висловився щодо надання Україні американських касетних боєприпасів

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував надання Україні американських касетних боєприпасів. Свої думки він висловив під час зйомок програми «Москва. Кремль. Путін» на пропагандистському телеканалі. Попередні уривки з якої у себе в Telegram-каналі 16 липня 2023 року розмістив її автор Павло Зарубін.

Путін стверджує, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси, то це буде «злочином».

«Що стосується касетних боєприпасів, то оцінку цим боєприпасам дала сама адміністрація США вустами своїх співробітників деякий час тому, коли використання касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США злочином. Ось, я думаю, так до цього і треба так ставитися», – сказав очільник країни-терористки.

Окрім того, Путін не згадав те, що росіяни самі використовують касетні боєприпаси з моменту повномасштабного вторгнення до України.

При цьому очільник країни терористки стверджує, що постачання Україні касетних боєприпасів демонструє, що ЗСУ начебто мають дефіцит боєприпасів.

«Українська армія за добу бойових дій витрачає від 5000–6000 снарядів 155-го калібру, а Сполучені Штати виробляють 15 000 на місяць. У них не вистачає, і в Європі вже не вистачає», – сказав президент РФ.

Натомість у РФ, як наголосив Путін, у Росії є «достатній» запас касетних боєприпасів.

«У Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів. Досі ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, попри відому нестачу в певний період часу і у нас теж боєприпасів, але ми цього не робили. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії», – наголосив російський тиран.

Також Путін прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, «він не має успіху».

«Усі спроби противника прорвати нашу оборону – а це завдання, в тому числі й з використанням стратегічних резервів – вони не мають успіху за весь час наступу. Противник успіху не має», – заявив президент РФ.

Крім того, російський диктатор розхвалив російських військових, які, на його переконання, на полі бою «поводяться героїчно».

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні.

До слова, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: ЗСУ путін боєприпаси озброєння контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має бути першою, бо Війна зараз на нашій території
Війна в Україні змінила Світ
1 липня, 11:27
«Путін сам створив свій найстрашніший кошмар»
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту агресор
26 червня, 14:51
Під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни завдали їм вогневого ураження
Сили оборони знищили десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки
21 червня, 09:46
Нинішні маневри ЗСУ є «такою собі підготовчою операцією», заявив Резніков
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
25 червня, 20:58
Протягом доби на Донбасі ЗСУ відбили 39 ворожих атак
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
3 липня, 07:06
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ
6 липня, 05:07
Буданов: Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу
«Успіх буде, але пізніше». Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ
7 липня, 14:35
Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км²
Контрнаступ ЗСУ: скільки територій оборонці звільнили за тиждень
3 липня, 08:54
Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864
Передача Україні касетних боєприпасів: реакція НАТО
7 липня, 15:32

Політика

Путін прокоментував передачу касетних боєприпасів для України
Путін прокоментував передачу касетних боєприпасів для України
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
Британська розвідка повідомила, що чекає ПВК «Вагнер» у майбутньому
Британська розвідка повідомила, що чекає ПВК «Вагнер» у майбутньому
Президент Болгарії звинуватив Україну у війні, за яку «платить вся Європа»
Президент Болгарії звинуватив Україну у війні, за яку «платить вся Європа»
Туреччина пояснила, чому підтримує розширення НАТО
Туреччина пояснила, чому підтримує розширення НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
20K
Балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США, впала біля берегів Росії
13K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
12K
Окупаційна влада визнала: Путін зірвав туристичний сезон
11K
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
6290
Людмила Губіанурі: Булгаков на українофоба не тягне

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Сьогодні, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту