Путін прокоментував передачу касетних боєприпасів для України

Путін стверджує, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси, то це буде «злочином»

Російський тиран висловився щодо надання Україні американських касетних боєприпасів

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував надання Україні американських касетних боєприпасів. Свої думки він висловив під час зйомок програми «Москва. Кремль. Путін» на пропагандистському телеканалі. Попередні уривки з якої у себе в Telegram-каналі 16 липня 2023 року розмістив її автор Павло Зарубін.

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Путін стверджує, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси, то це буде «злочином».

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«Що стосується касетних боєприпасів, то оцінку цим боєприпасам дала сама адміністрація США вустами своїх співробітників деякий час тому, коли використання касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США злочином. Ось, я думаю, так до цього і треба так ставитися», – сказав очільник країни-терористки.

Окрім того, Путін не згадав те, що росіяни самі використовують касетні боєприпаси з моменту повномасштабного вторгнення до України.

При цьому очільник країни терористки стверджує, що постачання Україні касетних боєприпасів демонструє, що ЗСУ начебто мають дефіцит боєприпасів.

«Українська армія за добу бойових дій витрачає від 5000–6000 снарядів 155-го калібру, а Сполучені Штати виробляють 15 000 на місяць. У них не вистачає, і в Європі вже не вистачає», – сказав президент РФ.

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Натомість у РФ, як наголосив Путін, у Росії є «достатній» запас касетних боєприпасів.

«У Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів. Досі ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, попри відому нестачу в певний період часу і у нас теж боєприпасів, але ми цього не робили. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії», – наголосив російський тиран.

Також Путін прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, «він не має успіху».

«Усі спроби противника прорвати нашу оборону – а це завдання, в тому числі й з використанням стратегічних резервів – вони не мають успіху за весь час наступу. Противник успіху не має», – заявив президент РФ.

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Крім того, російський диктатор розхвалив російських військових, які, на його переконання, на полі бою «поводяться героїчно».

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні.

До слова, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.