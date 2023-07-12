Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомляє про успіхи біля Бахмута

ЗСУ мають успіхи північніше та південніше міста Бахмут

Українські захисники продовжують наступ на трьох напрямках фронту, зокрема на двох ділянках поблизу Бахмута. Проте окупанти активно обороняються та стягують резерви. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.

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«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла Гора – Андріївка та Біла Гора – Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Наші воїни завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – зазначив Ковальов.

За його словами, ворог чинить потужний опір поблизу Бахмута, переміщує війська та застосовує резерви.

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Крім того, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські окупанти активно застосовують тут резерви, зазнають значних втрат. На вказаних напрямках тривають важкі бої.

Нагадаємо, що раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що в Бахмуті українські захисники взяли ворога у пастку, місто береться під вогневий контроль Сил оборони.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій.

Нагадаємо, наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км.