Пожежа в сovid-лікарні в Іраку: кількість жертв зросла до 52

Пожежа в лікарні Іраку: кількість жертв зросла до 52

За попередньою інформацією, причина пожежі – вибух балона з киснем

За попередньою інформацією, причина пожежі – вибух балона з киснем.

Полум’я охопило більшу частину будівлі.

٤٥ قتيلاً في مستشفى الحسين في ذي قار

كان الله في عون #العراق pic.twitter.com/8eXBnYTo8K — Israa Alfass إسراء الفاس (@Israa_Alfass) July 12, 2021

Десятки людей залишаються заблокованими в лікарні. Водночас пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню. Міністерство охорони здоров’я регіону оголосило режим надзвичайного стану.

Внаслідок пожежі 70 осіб отримали поранення, 20 пацієнтів були врятовані під час евакуації.

Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

Як повідомлялося, 9 липня, у Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.