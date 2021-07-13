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    Пожежа в сovid-лікарні в Іраку: кількість жертв зросла до 52

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    Пожежа в лікарні Іраку: кількість жертв зросла до 52 - Пожежа в сovid-лікарні в Іраку: кількість жертв зросла до 52
    Пожежа в лікарні Іраку: кількість жертв зросла до 52
    Фото: Saif Hidad @S_hedad

    За попередньою інформацією, причина пожежі – вибух балона з киснем

    Кількість загиблих внаслідок пожежі в лікарні для пацієнтів з Covid в іракській провінції Ді-Кар зросла до 52. Раніше повідомлялось про більше 30 загиблих. Про це повідомляє Al Arabiya.

    За попередньою інформацією, причина пожежі – вибух балона з киснем.

    Полум’я охопило більшу частину будівлі.

    Десятки людей залишаються заблокованими в лікарні. Водночас пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню. Міністерство охорони здоров’я регіону оголосило режим надзвичайного стану.

    Внаслідок пожежі 70 осіб отримали поранення, 20 пацієнтів були врятовані під час евакуації.

    Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

    Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

    Як повідомлялося, 9 липня, у Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.

    Теги: пожежа вибух Ірак будинок час
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    Пожежа в сovid-лікарні в Іраку: кількість жертв зросла до 52