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    У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром

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    США готують нове попередження щодо вакцини Johnson &amp; Johnson - У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром
    США готують нове попередження щодо вакцини Johnson & Johnson
    Фото з відкритих джерел

    За даними газети, в США було виявлено близько 100 попередніх повідомлень про виникнення синдрому Гійена-Барре (СГБ) після щеплення вакциною J&J

    Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) додасть в інструкцію до вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson нове попередження. Воно пов'язане з рідкісним аутоімунним захворюванням. Про це повідомляє Washington Post.

    За даними газети, в США було виявлено близько 100 попередніх повідомлень про виникнення синдрому Гійена-Барре (СГБ) після щеплення вакциною J&J, в основному у чоловіків, багато з яких було за 50 років. Цю однокомпонентну вакцину в США отримали близько 12,8 мільйона осіб.

    Ні J&J, ні FDA коментарів поки не дають.

    СГБ - це рідкісне неврологічне захворювання, при якому імунна система організму атакує захисне покриття нервових волокон. У більшості випадків цей стан виникає після бактеріальної або вірусної інфекції.

    У минулому вже виявляли зв'язок між цим захворюванням і вакцинацією, в першу чергу під час спалаху свинячого грипу в США в 1976 році, а десятиліття потому - з вакциною, використаною під час пандемії грипу H1N1 у 2009 році.

    Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування.

    Європейське агентство лікарських засобів (EMA) опублікувало попередній звіт про побічні ефекти після вакцинації. Досліджували дію препаратів, схвалених в Євросоюзі.

    Нагадаємо, у Pfizer і BioNTech заявили про розробку спеціальної вакцини проти «Дельта» штаму коронавірусу. Її випробування можуть початися вже в серпні. Як заявили у компанії, перша партія вакцини вже готова.

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    Теги: США щеплення час
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    У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром