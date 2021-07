В Covid-лікарні Іраку сталась пожежа: понад 30 людей загинули

В іракській лікарні для пацієнтів з коронавірусом в провінції Ді-Кар сталась пожежа. Внаслідок цього щонайменше 36 людей загинули і ще 30 постраждали. Про це повідомляє Al Arabiya.

Займання сталося в лікувальному закладі Імам Хусейн в місті Ен-Насирія.

#Iraq : Appalling tragedy in #coronavirus ward in hospital in #Nasariyah - dozens of people have died - no cause given as yet - has triggered new fury against authorities - in April fire in #Baghdad hospital for #COVID19 killed 82 #ٱلنَّاصِرِيَّة pic.twitter.com/QPgiiR6GWi