В Covid-лікарні Іраку сталась пожежа: понад 30 людей загинули

20 людей вдалось врятувати

В іракській лікарні для пацієнтів з коронавірусом в провінції Ді-Кар сталась пожежа. Внаслідок цього щонайменше 36 людей загинули і ще 30 постраждали. Про це повідомляє Al Arabiya.

Займання сталося в лікувальному закладі Імам Хусейн в місті Ен-Насирія.

#Iraq : Appalling tragedy in #coronavirus ward in hospital in #Nasariyah - dozens of people have died - no cause given as yet - has triggered new fury against authorities - in April fire in #Baghdad hospital for #COVID19 killed 82 #ٱلنَّاصِرِيَّة pic.twitter.com/QPgiiR6GWi — sebastian usher (@sebusher) July 12, 2021

Водночас 20 людей вдалось врятувати.

الناطق باسم الصحة العراقية في محافظة ذي قار عمار الزاملي: المعلومات المتوافرة حول ضحايا حريق مستشفى الحسين ما تزال أولية#العربية pic.twitter.com/AEcrYmvaEv — العربية (@AlArabiya) July 12, 2021

Персонал госпіталю самостійно організував евакуацію хворих.

فاجعة ابن الخطيب تتكرر في #الناصرية



البلد الوحيد في العالم الي يطب المريض للمستشفى حتى يتعالج يطلع مفحم. pic.twitter.com/t4fTpPelmC — هشام علي / husham ali (@husham_ali1) July 12, 2021

Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

Як повідомлялося, 9 липня, у Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.