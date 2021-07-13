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    В Covid-лікарні Іраку сталась пожежа: понад 30 людей загинули

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    В Covid-лікарні Іраку сталась пожежа: понад 30 людей загинули

    20 людей вдалось врятувати

    В іракській лікарні для пацієнтів з коронавірусом в провінції Ді-Кар сталась пожежа. Внаслідок цього щонайменше 36 людей загинули і ще 30 постраждали. Про це повідомляє Al Arabiya.

    Займання сталося в лікувальному закладі Імам Хусейн в місті Ен-Насирія.

    Водночас 20 людей вдалось врятувати.

    Персонал госпіталю самостійно організував евакуацію хворих.

    Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

    Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

    Як повідомлялося, 9 липня, у Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.

    Теги: пожежа Ірак Twitter будинок коронавірус
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    В Covid-лікарні Іраку сталась пожежа: понад 30 людей загинули