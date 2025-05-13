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У будинку прем'єра Британії сталась пожежа: подробиці інциденту

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У будинку прем'єра Британії сталась пожежа: подробиці інциденту
21-річного чоловіка заарештували за підозрою у підпалі
колаж: glavcom.ua

Пожежа в будинку прем'єр-міністра Великої Британії: поліція розслідує підпал, є затриманий

У ніч на понеділок у будинку прем'єр-міністра Великої Британії сталася пожежа. Поліція розслідує інцидент як можливий підпал. За попередніми даними, пожежа спалахнула біля вхідних дверей приватного будинку прем'єр-міністра, розташованого в Північному Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Пожежна служба оперативно прибула на місце події та швидко ліквідувала займання. Проте вогонь встиг завдати незначних пошкоджень вхідній частині будівлі.

Речник прем'єр-міністра підтвердив факт інциденту та висловив подяку екстреним службам за їхню швидку реакцію.

«Прем'єр-міністр вдячний екстреним службам за їхню роботу. Наразі триває розслідування, тому ми не будемо надавати подальших коментарів», – заявив речник.

У зв'язку з тим, що будинок має «попередні зв'язки з високопоставленою публічною особою», розслідування очолює контртерористичний підрозділ столичної поліції. Правоохоронці наразі з'ясовують причини пожежі та встановлюють можливих причетних.

За словами сусідів, поліція проводила обшуки на прилеглій території, шукаючи можливі докази, зокрема, предмети, схожі на саморобні запалювальні пристрої.

Поліція Лондона повідомила, що 21-річного чоловіка заарештували за підозрою у підпалі. Чоловіка затримали рано вранці у вівторок. Він залишається під вартою поліції.

За даними поліції, арешт пов'язаний із трьома інцидентами, що сталися у Північному Лондоні протягом минулого тижня: пожежею в житловому будинку в Кентіш-Тауні, що на півночі Лондона; пожежею автомобіля; та пожежею біля входу до окремого будинку. Поліція розслідує, чи пов'язані ці інциденти між собою.

«Як запобіжний захід та через те, що нерухомість раніше була пов’язана з відомою публічною особою, офіцери Контртерористичного командування Столичної поліції ведуть розслідування цієї пожежі. Триває розслідування, щоб встановити її причину. Наразі всі три пожежі розглядаються як підозрілі, і розслідування триває», – зазначили у поліції.

Як стало відомо виданню, з моменту переїзду на Даунінг-стріт після загальних виборів у липні минулого року Кір Стармер здає нерухомість в оренду своїй невістці та її родині за мізерну орендну плату.

Пожежа в понеділок спалахнула за кілька годин до того, як прем'єр-міністр оприлюднив плани щодо посилення імміграції.

Кір Стармер та його дружина придбали триповерховий чотирикімнатний терасований будинок у 2004 році за 650 тис. фунтів стерлінгів і жили там до загальних виборів у липні минулого року, коли родина переїхала на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа. Контртерористичний підрозділ поліції очолив розслідування. 

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Теги: Кір Стармер пожежа Велика Британія

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