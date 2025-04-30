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У броварському парку «Перемога» сталася пожежа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У броварському парку «Перемога» сталася пожежа
На місце пожежі було викликано еколога для дослідження стану пошкоджених насаджень
фото: Ігор Сапожко /Telegram

За інформацією свідків, пожежу спричинили підлітки 

У Броварах на території місцевого парку «Перемога» спалахнула пожежа. У результаті пожежі пошкоджено насадження ялівцю та ялинки. За інформацією свідків, пожежу спричинили підлітки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Броварської міської ради Ігоря Сапожко.

«Надійшло повідомлення про те, що в парку «Перемога» виникла пожежа внаслідок вандальних дій невідомих осіб. Свідки кажуть, що це були підлітки. Від легкозаймистої речовини спалахнули зелені насадження біля майданчика з державним прапором. Пожежники спрацювали швидко та вже ліквідували вогнище», – зазначив міський голова. 

У результаті пожежі, за словами Сапожка, пошкоджено насадження ялівцю та ялинки. Працівники парку викликали поліцію, на місці працює еколог та досліджує стан пошкоджених насаджень.

«Дуже прикро, що молодь часто не оцінює наслідків своїх дій. Добре, що наразі обійшлося без значних втрат для парку та без потерпілих», – сказав мер. 

Нагадаємо, пожежі в екосистемах на Київщині не вщухають. Тільки за добу 22 квітня рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах, вогонь знищив все живе на загальній площі більше 33 га. Рятувальники закликають громадян не палити суху траву, це заборонено і смертельно небезпечно.  

Раніше оперативні служби ліквідували загоряння, що охопило 900 кв. м в екосистемі у Святошинському районі столиці. На відкритій території виникла пожежа, яка швидко поширилася на трав'яний настил та чагарники.

Теги: пожежа вандалізм Київщина парк молодь перемога Бровари

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