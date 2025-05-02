У Житомирі через екологічну загрозу школи йдуть на дистанційне навчання

Дитячі садки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані

2 травня через пожежу на полігоні твердих побутових відходів школи в Житомирі працюватимуть у дистанційному форматі, дитсадки – у звичайному режимі. Як передає «Главком», про це зранку 2 травня повідомила пресслужба Житомирської міської ради на сторінці в мережі Facebook.

Зокрема, в повідомленні йдеться, що ліцеї в п’ятницю працюють у дистанційному форматі.

фото: ДСНС

Дитячі садки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані. Також скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на свіжому повітрі. Рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти було ухвалене відповідно до рекомендацій екологів.

фото: ДСНС

«Фахівці державної установи «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» спільно з відділом екології та природних ресурсів міської ради здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря. Це дозволить визначити рівень забруднення», – написала пресслужба міськради.

Так, 1 травня надвечір у Житомирі сталася пожежа на міському сміттєзвалищі. Дим, зі слів містян, який поширювався з мікрорайону Крошня, було видно у декількох районах обласного центру. О 23:51 пожежу локалізували на площі 1,3 гектара, – повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Житомирській області.

Нагадаємо, пожежа сталася у вівторок увечері, 29 квітня, у місті Вишневе, що під Києвом. На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

Під час гасіння вогню надзвичайники врятували чотирьох людей. Унаслідок пожежі постраждала 53-річна жінка. Її госпіталізували до приїзду рятувальників. Менш ніж за годину вогнеборці повністю загасили вогонь, який встиг майже вщент знищити квартиру.

Також у Броварах на території місцевого парку «Перемога» спалахнула пожежа. У результаті пожежі пошкоджено насадження ялівцю та ялинки. За інформацією свідків, пожежу спричинили підлітки.

Раніше у Святошинському районі Києва сталася пожежа на території гаражного кооперативу, розташованого на вулиці Качали.