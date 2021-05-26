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    Адвокатка: Протасевича немає у мінському СІЗО

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    Де саме зараз перебуває затриманий&nbsp;опозиціонер Роман Протасевич невідомо - Адвокатка: Протасевича немає у мінському СІЗО
    Де саме зараз перебуває затриманий опозиціонер Роман Протасевич невідомо
    Фото: Reuters

    Білоруські силовики не пускають адвокатку відвідати Протасевича

    Адвокатці затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича заявили, що її підзахисного немає у СІЗО №1 Мінська. Про це повідомляє Tut.by.

    Інеса Оленська заявила, що 25 травня їй не дозволили відвідати Протасевича в СІЗО. У середу вона відвідала Cлідчий комітет, щоб отримати дозвіл, але їй його не видали.

    Вона знову прийшла до СІЗО, де їй заявили, що Протасевича немає у ізоляторі.

    Як відомо, 23 травня у мережі з’явилося перше відео з Протасевичем із СІЗО.
    Зазначимо, білоруси готуються до протестів через затримання Протасевича.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    Світ миттєво відреагував на подію: міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Олександр Лукашенко 26 травня звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни».

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    Теги: Білорусь СІЗО арешт адвокат Роман Протасевич
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    Адвокатка: Протасевича немає у мінському СІЗО