Адвокатка: Протасевича немає у мінському СІЗО

Де саме зараз перебуває затриманий опозиціонер Роман Протасевич невідомо

Білоруські силовики не пускають адвокатку відвідати Протасевича

Адвокатці затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича заявили, що її підзахисного немає у СІЗО №1 Мінська. Про це повідомляє Tut.by.

Інеса Оленська заявила, що 25 травня їй не дозволили відвідати Протасевича в СІЗО. У середу вона відвідала Cлідчий комітет, щоб отримати дозвіл, але їй його не видали.

Вона знову прийшла до СІЗО, де їй заявили, що Протасевича немає у ізоляторі.

Як відомо, 23 травня у мережі з’явилося перше відео з Протасевичем із СІЗО.

Зазначимо, білоруси готуються до протестів через затримання Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

Світ миттєво відреагував на подію: міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Олександр Лукашенко 26 травня звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни».