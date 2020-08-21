Окупанти на Донбасі від початку доби не обстрілювали українських захисників



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Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки - штаб ООС

Серед українських бійців немає бойових втрат і поранень

Окупанти на Донбасі від початку доби 21 серпня не обстрілювали позиції українських захисників. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«На ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ООС стверджують, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

«Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, продовжують виконувати свої завдання за призначенням та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - наголошують у штабі ООС.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 серпня, окупанти на Донеччині відкрили зі свого боку КПВВ «Новотроїцьке».

Нагадаємо, 20 серпня окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників.