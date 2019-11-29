Прем’єр Іраку пообіцяв подати у відставку на тлі масових протестів



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Прем'єрміністр Іраку Аділь Абдул-Махді

Аділь Абдул-Махді заявив, що подасть у парламент прохання про відставку, однак, не сказав, коли він це зробить

Прем'єрміністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що подасть у відставку на тлі антиурядових протестів і заворушень, які тривають вже два місяці.

Про це 29 листопада повідомило агентство Associated Press.

«Я представлю парламенту офіційне прохання про відставку з поста прем'єрміністра - так, щоб парламент міг розглянути нові кандидатури», - йдеться в заяві Абдула-Махді.

Коли саме він повідомить парламенту про відставку, поки не повідомляється.

Заява прем'єра послідувала після п'ятничної проповіді аятоли Алі ас-Сістані - найвпливовішої духовної особи серед іракських шиїтів. Він закликав парламент «переглянути свій вибір» щодо уряду Іраку.

За час протестів в Іраку, починаючи з 1 жовтня, загинуло близько 350 осіб, тисячі отримали поранення.

У середу, 27 листопада, протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану в священному місті Наджаф на півдні країни.