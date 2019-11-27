Протестувальники в Іраку підпалили іранське консульство (відео)



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Демонстранти зняли прапор Ірану з будівлі і замінили його на іракський Фото: Arab News

Співробітники консульства були евакуйовані за кілька хвилин до того, як почалася пожежа

У середу, 27 листопада, протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану в священному місті Наджаф на півдні країни.

Як повідомляє Reuters, співробітники консульства були евакуйовані за кілька хвилин до того, як почалася пожежа.

Arab News додає, що протестувальники підпалили паркан, що оточує іранське консульство.

За даними AP, поліцейські відкрили вогонь, щоб завадити протестувальникам увійти на територію консульства. В результаті загинула одна особа, ще 35 отримали поранення.

محتجون يرفعون علم #العراق وهم يشاهدون النار وهي تأتي على القنصلية الإيرانية في النجف pic.twitter.com/6hrYYj7PDU — العربية (@AlArabiya) 27 листопада 2019 р.

Демонстранти також зняли прапор Ірану з будівлі і замінили його на іракський. У зв'язку з заворушеннями в місті ввели комендантську годину.

Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули десятки людей.