  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Протестувальники в Іраку підпалили іранське консульство (відео)

    • Розсилка
    Демонстранти зняли прапор Ірану з будівлі і замінили його на іракський - Протестувальники в Іраку підпалили іранське консульство (відео)
    Демонстранти зняли прапор Ірану з будівлі і замінили його на іракський
    Фото: Arab News

    Співробітники консульства були евакуйовані за кілька хвилин до того, як почалася пожежа

    У середу, 27 листопада, протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану в священному місті Наджаф на півдні країни.

    Як повідомляє Reuters, співробітники консульства були евакуйовані за кілька хвилин до того, як почалася пожежа.

    Arab News додає, що протестувальники підпалили паркан, що оточує іранське консульство.

    За даними AP, поліцейські відкрили вогонь, щоб завадити протестувальникам увійти на територію консульства. В результаті загинула одна особа, ще 35 отримали поранення.

    Демонстранти також зняли прапор Ірану з будівлі і замінили його на іракський. У зв'язку з заворушеннями в місті ввели комендантську годину.

    Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули десятки людей.

    пожежа Ірак Іран акція прапор протест посольство активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ