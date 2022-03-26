Прем'єр Японії оцінив імовірність застосування Росією ядерної зброї

Японія – єдина у світі країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї

Перспектива застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про це, вітаючи візит посла США в Хіросіму, перше місто, що піддалося ядерній атаці. Про це повідомляє Reuters.

Японія, єдина країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї, регулярно виступала проти ядерних озброєнь. Кісіда, який представляє Хіросіму в парламенті, в суботу відвідав міський меморіал і музей миру разом із послом Рамом Емануелем.

«Коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною, я вважаю, що візит посла Емануеля в Хіросіму і його досвід спостереження за ядерною реальністю стануть сильним посланням міжнародному співтовариству», – сказав Кісіда громадської телерадіокомпанії NHK.

Він сказав, що війна Росії в Україні показує труднощі створення світу без ядерної зброї.

Путін прямо не погрожував ядерною атакою. Але він заявив, починаючи своє вторгнення 24 лютого, що будь-хто, хто буде перешкоджати Росії, зіткнеться з «такими наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії» – заява, яку деякі лідери сприйняли як загрозу застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, військовослужбовці армійського корпусу Східного військового округу Російської Федерації готуються до контрольної перевірки на Курильських островах, зокрема вони вчаться відбивати висадку морського десанту умовного противника. До навчань залучено понад 3 тисячі російських військових та сотні одиниць техніки

На тлі війни Росії в Україні Японія запровадила щодо Росії персональні та фінансові санкції, а також жорсткий режим експортного контролю. 21 березня МЗС Росії заявило, що в ситуації, що склалася, Москва не має наміру продовжувати переговори за мирним договором, також будуть припинені безвізові поїздки японців на Курили.

Японія різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору та заморожування спільних економічних проєктів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ «несправедливим» і «абсолютно неприйнятним».

Раніше Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.

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