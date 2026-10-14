Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
скриншот з відео

Джорджа Мелоні згадала придушення повстань у Європі радянськими військами та розкритикувала рішення Дональда Трампа

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що капітуляція України перед Росією означатиме повернення до практики силового підкорення європейських держав. Вона наголосила, що підтримка Києва залишається необхідною умовою для досягнення справедливого миру, а поступки Москві можуть лише посилити її позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ очільниці італійського уряду.

За словами Мелоні, Росія розпочала нову осінню кампанію ударів по Україні, зосередивши атаки на цивільному населенні та критичній інфраструктурі. Вона згадала обстріли електростанцій, житлових будинків, лікарень і громадського транспорту.

Прем'єрка переконана, що таким чином Москва намагається примусити Україну до капітуляції через страх, холод і відсутність електроенергії, оскільки російська армія не змогла досягти поставлених цілей на полі бою.

Водночас Мелоні заявила, що українським військовим за підтримки західних партнерів вдалося стримати російський наступ. На її думку, саме збереження здатності України оборонятися створює передумови для майбутніх переговорів.

Окрему частину виступу очільниця італійського уряду присвятила дискусіям щодо можливих умов завершення російсько-української війни.

Вона наголосила, що всі політичні сили прагнуть миру, однак мають різні погляди на способи його досягнення. На переконання прем'єрки, припинення військової підтримки України за нинішніх обставин створить ризик її підкорення Росією.

«Капітуляція – це не мир. Це завоювання», – заявила Мелоні.

Вона пояснила, що в разі припинення українського опору європейським державам доведеться обговорювати вже не умови мирного врегулювання, а наслідки окупації незалежної країни.

Проводячи історичні паралелі, прем'єрка згадала радянське військове втручання в Угорщині та Чехословаччині, а також поділ Європи під час холодної війни.

«Я не сумую за російськими танками, які придушили повстання в Празі та Будапешті. Я не сумую за Берлінським муром», – наголосила вона.

За словами Мелоні, Європа вже пережила період, коли незалежність держав обмежувалася військовою силою Москви, тому повернення до подібної практики становитиме загрозу для безпеки всього континенту.

Вона додала, що жодні політичні домовленості не повинні передбачати визнання капітуляції держави, яка захищає власну свободу, справжнім миром.

Прем'єрка також зазначила, що справедливе врегулювання може потребувати компромісів, однак лише такий мир, на її переконання, матиме перспективу залишатися тривалим.

Під час виступу Джорджа Мелоні також звернула увагу на домовленість президента США Дональда Трампа з Росією щодо дизельного пального. Очільниця італійського уряду назвала це рішення дуже ризикованим, оскільки воно може послабити економічний тиск на Москву та забезпечити російському бюджету додаткові надходження.

Мелоні визнала, що зростання цін на пальне створює серйозні труднощі для європейських родин, зокрема італійських. Водночас вона наголосила, що нинішнє подорожчання енергоносіїв насамперед пов'язане з війною в Ірані, а не з російським вторгненням в Україну.

За її оцінкою, домовленість із Москвою створює одразу кілька ризиків: політичну легітимізацію Росії, збільшення її доходів для фінансування бойових дій та послаблення санкційних обмежень.

Прем'єрка зауважила, що такі кроки суперечать попереднім зусиллям західних держав, включно зі Сполученими Штатами, спрямованим на примушення Володимира Путіна до переговорів. Вона наголосила, що економічний тиск залишається одним із важливих інструментів впливу на позицію російського керівництва.

Водночас прем'єр-міністерка Італії висловила підтримку ініціативі енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За словами Мелоні, російська сторона повинна припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру, які завдають значної шкоди цивільному населенню.

Очільниця італійського уряду також запевнила, що Рим продовжить підтримувати Україну. Серед основних напрямів політики вона назвала допомогу цивільному населенню, збереження тиску на Росію та єдність європейських і північноамериканських партнерів.

Наприкінці виступу Мелоні наголосила на необхідності активної участі європейських держав у мирному процесі. На її переконання, умови завершення війни безпосередньо впливатимуть на майбутню безпеку Європи, тому європейські країни повинні брати участь у формуванні відповідних домовленостей, а не лише спостерігати за переговорами інших сторін.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленість із Росією щодо постачання дизельного пального на американський та світовий ринки. Початковий обсяг постачань мав перевищити 300 тис. тонн. Американський президент пояснював рішення необхідністю знизити ціни на пальне. Водночас домовленість викликала критику з боку України, європейських політиків та американських законодавців.

Зокрема, група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій закликала переглянути домовленість, поставивши під сумнів її відповідність американським обмеженням на імпорт російських енергоресурсів.

Читайте також:

Теги: Італія Дональд Трамп Джорджа Мелоні путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після удару на місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи
Росія «подякувала» за зняття санкцій ударом по Запоріжжю – Зеленський
10 жовтня, 12:30
Для доступу до сервісів OpenAI оператори використовували VPN, оскільки компанія не надає доступу до своїх моделей із Росії
Від фальшивих листів до аудіофейків: OpenAI викрила операцію Росії проти України
10 жовтня, 07:59
Вільнюс готовий взяти на себе витрати на створення американської військової бази
Росія відреагувала на плани США розмістити війська в Балтії
8 жовтня, 17:03
Люди, які повернулися з тимчасово окупованих територій через пункт пропуску «Мокрани – Доманове» на Волині
З окупації повернувся 41 українець: серед них діти
2 жовтня, 23:43
Російські атаки мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й залякування жителів
Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку
2 жовтня, 14:19
Шість тисяч заручників і двісті дітей: що Росія ховає за спинами цивільних в Олешках
Олешки – вітрина страху. Кому Путін показує голодне місто Тема №1
26 вересня, 21:00
На ділянці річки Нарва заборонили перебування на березі та вихід суден на воду
Росія обмежила рух і перебування біля кордону з Естонією: подробиці
21 вересня, 22:42
Московський НПЗ опинився під ударом безпілотників
Момент удару по Московському НПЗ потрапив на відео
20 вересня, 09:39
Північнокорейські військові безпосередньо брали участь у боях під час Курської операції
Зеленський пояснив, навіщо Північна Корея відправляє десятки тисяч військових до Росії
17 вересня, 12:35

Політика

Вибори у США. Трамп порушив 20-річну традицію, наслідуючи практику Росії
Вибори у США. Трамп порушив 20-річну традицію, наслідуючи практику Росії
Литва пішла всупереч рішенню ЄС та заморозила активи Фрідмана та Усманова
Литва пішла всупереч рішенню ЄС та заморозила активи Фрідмана та Усманова
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
Трамп зірвав домовленості про надання Україні посилених гарантій безпеки – The Telegraph
Трамп зірвав домовленості про надання Україні посилених гарантій безпеки – The Telegraph
Кандидатка у президенти Франції готує фінансовий удар по Україні
Кандидатка у президенти Франції готує фінансовий удар по Україні
Зеленський прибув до Британії: заплановано зустрічі з королем і прем’єром
Зеленський прибув до Британії: заплановано зустрічі з королем і прем’єром

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
66K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua