«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ

Джорджа Мелоні згадала придушення повстань у Європі радянськими військами та розкритикувала рішення Дональда Трампа

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що капітуляція України перед Росією означатиме повернення до практики силового підкорення європейських держав. Вона наголосила, що підтримка Києва залишається необхідною умовою для досягнення справедливого миру, а поступки Москві можуть лише посилити її позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ очільниці італійського уряду.

За словами Мелоні, Росія розпочала нову осінню кампанію ударів по Україні, зосередивши атаки на цивільному населенні та критичній інфраструктурі. Вона згадала обстріли електростанцій, житлових будинків, лікарень і громадського транспорту.

Прем'єрка переконана, що таким чином Москва намагається примусити Україну до капітуляції через страх, холод і відсутність електроенергії, оскільки російська армія не змогла досягти поставлених цілей на полі бою.

Водночас Мелоні заявила, що українським військовим за підтримки західних партнерів вдалося стримати російський наступ. На її думку, саме збереження здатності України оборонятися створює передумови для майбутніх переговорів.

Окрему частину виступу очільниця італійського уряду присвятила дискусіям щодо можливих умов завершення російсько-української війни.

Вона наголосила, що всі політичні сили прагнуть миру, однак мають різні погляди на способи його досягнення. На переконання прем'єрки, припинення військової підтримки України за нинішніх обставин створить ризик її підкорення Росією.

«Капітуляція – це не мир. Це завоювання», – заявила Мелоні.

Вона пояснила, що в разі припинення українського опору європейським державам доведеться обговорювати вже не умови мирного врегулювання, а наслідки окупації незалежної країни.

Проводячи історичні паралелі, прем'єрка згадала радянське військове втручання в Угорщині та Чехословаччині, а також поділ Європи під час холодної війни.

«Я не сумую за російськими танками, які придушили повстання в Празі та Будапешті. Я не сумую за Берлінським муром», – наголосила вона.

За словами Мелоні, Європа вже пережила період, коли незалежність держав обмежувалася військовою силою Москви, тому повернення до подібної практики становитиме загрозу для безпеки всього континенту.

Вона додала, що жодні політичні домовленості не повинні передбачати визнання капітуляції держави, яка захищає власну свободу, справжнім миром.

Прем'єрка також зазначила, що справедливе врегулювання може потребувати компромісів, однак лише такий мир, на її переконання, матиме перспективу залишатися тривалим.

Під час виступу Джорджа Мелоні також звернула увагу на домовленість президента США Дональда Трампа з Росією щодо дизельного пального. Очільниця італійського уряду назвала це рішення дуже ризикованим, оскільки воно може послабити економічний тиск на Москву та забезпечити російському бюджету додаткові надходження.

Мелоні визнала, що зростання цін на пальне створює серйозні труднощі для європейських родин, зокрема італійських. Водночас вона наголосила, що нинішнє подорожчання енергоносіїв насамперед пов'язане з війною в Ірані, а не з російським вторгненням в Україну.

За її оцінкою, домовленість із Москвою створює одразу кілька ризиків: політичну легітимізацію Росії, збільшення її доходів для фінансування бойових дій та послаблення санкційних обмежень.

Прем'єрка зауважила, що такі кроки суперечать попереднім зусиллям західних держав, включно зі Сполученими Штатами, спрямованим на примушення Володимира Путіна до переговорів. Вона наголосила, що економічний тиск залишається одним із важливих інструментів впливу на позицію російського керівництва.

Водночас прем'єр-міністерка Італії висловила підтримку ініціативі енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За словами Мелоні, російська сторона повинна припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру, які завдають значної шкоди цивільному населенню.

Очільниця італійського уряду також запевнила, що Рим продовжить підтримувати Україну. Серед основних напрямів політики вона назвала допомогу цивільному населенню, збереження тиску на Росію та єдність європейських і північноамериканських партнерів.

Наприкінці виступу Мелоні наголосила на необхідності активної участі європейських держав у мирному процесі. На її переконання, умови завершення війни безпосередньо впливатимуть на майбутню безпеку Європи, тому європейські країни повинні брати участь у формуванні відповідних домовленостей, а не лише спостерігати за переговорами інших сторін.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленість із Росією щодо постачання дизельного пального на американський та світовий ринки. Початковий обсяг постачань мав перевищити 300 тис. тонн. Американський президент пояснював рішення необхідністю знизити ціни на пальне. Водночас домовленість викликала критику з боку України, європейських політиків та американських законодавців.

Зокрема, група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій закликала переглянути домовленість, поставивши під сумнів її відповідність американським обмеженням на імпорт російських енергоресурсів.