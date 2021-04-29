Президент Азербайджану обговорив з Блінкеном заяву Байдена щодо геноциду вірмен

Алієв зазначив, що Туреччина є близьким другом і союзником Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час телефонної розмови з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном висловив стурбованість заявою американського лідера Джо Байдена, який назвав події 1915 року в Османській імперії геноцидом вірмен.

«У зв'язку з недавньою заявою президента США про геноцид вірмен, Алієв зазначив, що Туреччина є близьким другом і союзником Азербайджану, відіграє дуже важливу і позитивну роль в регіоні в післявоєнний період, і слова Байдена були зустріті керівництвом і громадськістю країни зі стурбованістю», – повідомила пресслужба президента Азербайджану.

В ході бесіди сторони також обмінялися думками про ситуацію, що склалася після вірмено-Азербайджанської війни. Алієв передав позицію Баку з цього питання, зазначивши, що на території Карабаху ведуться відновлювальні роботи.

Крім того, Алієв і Блінкен обмінялися думками про майбутню діяльність Мінської групи ОБСЄ, про участь Азербайджану в миротворчій місії в Афганістані. Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин, включаючи енергетичну сферу і регіональну безпеку.

Раніше парламент Туреччини «різко і жорстко» засудив Байдена за визнання геноциду вірмен.

Також президент Ердоган розкритикував рішення Байдена визнати геноцид вірмен, яке «суперечить історії».

Раніше президенти Туреччини і Азербайджану Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв провели телефонні переговори і обговорили спільні кроки двох країн на тлі заяви глави США Джо Байдена щодо геноциду вірмен.

В ході Першої світової війни в Османській імперії, за різними даними, загинули від 700 тис. до 1,5 млн вірмен, які проживали на території країни. Офіційно турецька влада вважає, що вбивства не були геноцидом.

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.