Дональд Трамп запропонував незвичайний спосіб боротьби з безхатьками

У США може стати менше безхатьків

Президент Трамп обіцяє новий підхід до позбавлення вулиць від бездомних

Президент США Дональд Трамп розглядає новий спосіб боротьби із безхатьками. Замість того, щоб забезпечити тих, хто потребує соціального житла, глава Білого дому хоче відправити їх на примусове лікування психіки та наркозалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал CBS.

«Президент Трамп обіцяє новий підхід до позбавлення вулиць від бездомних, примусово переселяючи тих, хто живе на вулиці, у великі табори, а також вимагаючи лікування психіки та наркозалежності», – йдеться на сайті телеканалу.

До цього часу офіційна політика США щодо безпритульних була спрямована на забезпечення їхнього соцжитла. За даними CBS, американські чиновники формально не оголосили про зміну політики, проте відкриті для нових способів боротьби з бездомністю у країні.

Наприкінці 2024 року повідомлялося, що кількість безпритульних у США досягла рекордного показника за майже 20 років. Як писало агентство Bloomberg з посиланням на доповідь адміністрації американського лідера, у січні минулого року їхня кількість збільшилася до 772 тис. осіб. У січні 2023 року бездомних у США налічувалося понад 650 тис. людей.

Основними причинами зростання кількості людей без певного місця проживання стали висока вартість оренди житла у Штатах, а також брак доступних квартир та збільшення кількості мігрантів, які прибувають до країни.

До слова, понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі.