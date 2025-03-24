Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Підписання документа відбулося із затримкою більш ніж на три місяці після голосування у Верховній Раді

Вартість цигарок значно зросте

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Зазначається, що у 2025 році в Україні буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Президент України підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби скріншот

Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Варто зазначити, що Верховна Рада України ще 4 грудня 2024 року ухвалила законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

У 2025 році в Україні збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% фото: Ярослав Железняк, Telegram

За даними народного депутата Ярослав Железняка, через непідписання законопроєкту вчасно бюджет України втратив 2116,8 млн грн.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія підтримали необхідність встановлення різних ставок оподаткування на сигарети та тютюнові стіки для нагрівання в Україні, що передбачено урядовим законопроєктом №11090. Про це йдеться у звіті Єврокомісії та в позиції Міжнародного валютного фонду, викладеній у листі до Міністерства фінансів. У позиції МВФ зазначено, що запропонований Міністерством фінансів диференційований підхід до оподаткування сигарет та тютюнових стіків для нагрівання відповідає рекомендаціям фонду.

В ЄС мінімальна ставка податку на сигарети сягає 90 євро за тисячу штук, в той час, як для ТВЕН така ставка є істотно нижчою (від 45 євро за 1000 штук), що пояснюється тим, що така ставка може мотивувати курців до переходу на бездимні альтернативи та, відповідно, зменшення шкоди на громадське здоров’я.