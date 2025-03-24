Президент Чехії спрогнозував можливий сценарій територіальних поступок у війні з РФ

Лідер Чехії вважає, що війна може закінчитись компромісом, що включатиме територіалні поступки

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні не вдасться повернути усі окуповані Росією території військовим шляхом. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

«Без реальної волі Заходу надати Україні значно більшу підтримку та з обмеженими людськими ресурсами Україна не зможе без величезних втрат звільнити території, окуповані Росією», – сказав Павел.

Лідер Чехії оцінює, що без зміни цих факторів війна, швидше за все, завершиться компромісом, що може включати територіальні поступки.

«Зараз ми йдемо до такого компромісу, та я вважаю, що в його межах не можна визнавати окуповані території правомірно російськими. Але доведеться визнати реальність: частина територій України залишиться і ще певний час буде тимчасово окупована Росією», – зазначив він.

Раніше він зазначив, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року НАТО могло розпочати в Україні великі спільні навчання. Це дозволило б стримати Росію від агресії.

Президент Чехії Петр Павел зранку у п'ятницю, 21 березня, прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України.

Раніше президент Чехії відвідав Одесу. Там він зустрівся з віце-прем'єром та міністром реконструкції та регіонального розвитку Олексієм Кулебою, керівництвом Одеської області, а також представниками Миколаєва та Херсона. Політики обговорили подальшу підтримку регіону.

Чехія залишається надійним партнером у відновленні громад та регіонів. Країна взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відбудовує школи та лікарні.

У Київській області реалізує масштабний проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад €10 млн, та десятки проєктів в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях.