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    Президент і прем'єр Франції скасували зарубіжні поїздки через «Омікрон»

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    Через епідемію коронавірусу Макрон скасував поїздку до Малі - Президент і прем'єр Франції скасували зарубіжні поїздки через «Омікрон»

    Через епідемію коронавірусу Макрон скасував поїздку до Малі

    Фото з відкритих джерел

    Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс не поїде до Йорданії через поширення штаму «Омікрон»

    Президент Франції Емманюель Макрон через кризу коронавірусу скасував у п'ятницю свою поїздку до Малі, де була запланована його зустріч із тимчасовим президентом цієї африканської країни та святкування західного Різдва з французькими військовослужбовцями. Про це повідомляє «Інтерфакс–Україна».

    «Це рішення було прийнято задля узгодженості між оголошеними на національному рівні заходами та міжнародним порядком денним президента, а також задля того, щоб не наражати на ризик зараження наш військовий контингент у період погіршення санітарної ситуації в метрополії», – йдеться у повідомленні.

    Французькі медіа уточнили, що це оголошення про відміну було зроблено після наради ради санітарної безпеки щодо нових захисних заходів у зв'язку з потужною п'ятою хвилею коронавірусу та поширенням варіанта коронавірусу «Омікрон».

    У п'ятницю після свого виступу про заходи проти п'ятої хвилі пандемії прем'єр-міністр Жан Кастекс також скасував з тих самих причин свій візит до Йорданії, намічений на 31 грудня - 1 січня для відвідування французьких військових.

    Раніше Кастекс заявив, що варіант «Омікрон», який поширюється активніше за «Дельту», почне переважати в країні з початку 2022 року.

    Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на брифінгу за підсумками саміту Європейського союзу в Брюсселі, заявив, що за кілька тижнів Росія повернеться до нормандського формату з врегулювання ситуації в Україні,

    Як відомо, 10 грудня Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

    Також Макрон заявив, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

    До слова, президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.

    Раніше повідомлялося, що Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним.

    На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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    Теги: Нормандський формат Джозеф Байден Путін
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    Президент і прем'єр Франції скасували зарубіжні поїздки через «Омікрон»