Макрон: «нормандський формат» зберігає свою актуальність

Президент Франції наголосив на важливості переговорів щодо Донбасу

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості переговорів у «нормандському форматі» щодо Донбасу, адже він досі зберігає свою актуальність.Про це він сказав під час спільної пресконференції із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«Я говорив сьогодні вранці із президентом України Володимиром Зеленським. Ми розглянемо це питання наступного тижня на полях саміту «Східного партнерства в Брюсселі» у середу. Ми матимемо можливість обговорити, прийняти нові ініціативи. Але «нормандський формат» зберігає свою актуальність», – заявив Макрон.

Як відомо, сьогодні Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.

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