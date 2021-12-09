Макрон назвав дату зустрічі із Зеленським

Лідер Франції також хоче поговорити з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним. Про це французький лідер заявив під час брифінгу 9 грудня.

«Наше бажання – це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат [«нормандський»] та політичний процес загалом», – сказав Макрон.

За його словами, нині ситуація залишається дуже важкою, нестабільною, «замороженим конфліктом».

«Наша мета, європейців, і США, наших партнерів – це підтримати Україну, забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

9 грудня ввечері Байден має зателефонувати Зеленському.