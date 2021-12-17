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    Макрон вважає, що за кілька тижнів Росія повернеться до «нормандського формату»

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    Макрон сподівається на прогрес у роботі&nbsp;&laquo;нормандського формату&raquo; - Макрон вважає, що за кілька тижнів Росія повернеться до «нормандського формату»
    Макрон сподівається на прогрес у роботі «нормандського формату»
    фото: Associated Press

    Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України

    Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на брифінгу за підсумками саміту Європейського союзу в Брюсселі, заявив, що за кілька тижнів Росія повернеться до нормандського формату з врегулювання ситуації в Україні, повідомляє Reuters.

    Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.

    «Необхідно повернути Росію у політичне русло, оскільки тільки так можна врегулювати українське питання. Це, зокрема, Мінські угоди та нормандський формат. Ми обговорювали це вчора, і ми хотіли б досягти прогресу на цьому напрямку найближчими тижнями», – заявив Макрон.

    За його словами, санкції, які ЄС буде готовий запровадити у разі нападу Росії на Україну, зараз немає сенсу озвучувати публічно.

    «Нам потрібно знайти шлях, який веде до дискусій та до політичного рішення», – зауважив він.

    Ще у Брюсселі Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України.

    Як відомо, 15 грудня президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

    Теги: Росія Мінські угоди президент
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    Макрон вважає, що за кілька тижнів Росія повернеться до «нормандського формату»