Макрон вважає, що за кілька тижнів Росія повернеться до «нормандського формату»

Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на брифінгу за підсумками саміту Європейського союзу в Брюсселі, заявив, що за кілька тижнів Росія повернеться до нормандського формату з врегулювання ситуації в Україні, повідомляє Reuters.

Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.

«Необхідно повернути Росію у політичне русло, оскільки тільки так можна врегулювати українське питання. Це, зокрема, Мінські угоди та нормандський формат. Ми обговорювали це вчора, і ми хотіли б досягти прогресу на цьому напрямку найближчими тижнями», – заявив Макрон.

За його словами, санкції, які ЄС буде готовий запровадити у разі нападу Росії на Україну, зараз немає сенсу озвучувати публічно.

«Нам потрібно знайти шлях, який веде до дискусій та до політичного рішення», – зауважив він.

Ще у Брюсселі Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України.

Як відомо, 15 грудня президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.