Підліткове ПВК «Редан»: вже є затримані в Білорусі

Майже 200 молодиків затримали у Гомелі

Правоохоронці Білорусі у вівторок, 28 лютого, затримали 200 осіб, причетних до ПВК «Редан». Про це повідомили у МВС Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами начальника відділу ГУОПП МОБ МВС Олександра Близнюка, підозрювані зібралися для проведення масової акції біля торговельно-розважального центру в Гомелі.

«Співробітники міліції оперативно відреагували на спробу незаконного масового заходу. Без застосування фізичної сили до органів внутрішніх справ доставили 200 осіб, 183 з яких – неповнолітні», – повідомляють правоохоронці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нині проводиться перевірка, діям молодиків надається правова оцінка. «Підлітки до 16 років отримають попередження із постановкою на «облік» до інспекції у справах неповнолітніх. Тим, хто старше 16 років, додатково загрожує адміністративна відповідальність», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Харкові правоохоронці затримали підлітків, які готували масову бійку. Поліція заявляє, що це було через запущений у Росії флешмоб. Про це повідомив голова поліції Харківської області Володимир Тимошко.

За його словами, росіяни запустили флешмоб, результатом якого мала стати масова бійка на площі Конституції у Харкові. Проте поліція затримала всіх юнаків, які брали в цьому участь. У правоохоронних органах припускають, що інцидент міг бути пов'язаний із субкультурою «ПВК Редан», яка активно діє в Росії. Загалом до цього флешмобу в Харкові долучилися кілька десятків підлітків, але точну кількість поліцейські ще не підрахували, стверджує наш співрозмовник.

Пізніше стало відомо про те, що акції готувалися не лише у Харкові, а й у Києві, Житомирі, Львові та Івано-Франківську.

Будь ласка, читайте текст після реклами