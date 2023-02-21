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Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити «Вагнер»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Пригожин стверджує, що Шойгу та Герасимов заборонили передавати боєприпаси бійцям «Вагнера»

Засновник і спонсор ПВК «Вагнера», бізнесмен Євген Пригожин звинуватив керівництво міністерства оборони Росії у спробі знищити його приватну військову компанію і прирівняв це до зради батьківщини. Заяву Пригожина опублікувала його пресслужба.

Пригожин стверджує, що міністр оборони Сергій Шойгу та голова Генштабу Валерій Герасимов заборонили передавати боєприпаси бійцям «Вагнера».

«Начальник генерального штабу та міністр оборони роздають направо та ліворуч команди, в яких йдеться про те, щоб ПВК «Вагнер» не тільки боєприпаси не давати, а в тому числі і не допомагати авіатранспортом. Наразі прийшла інформація, що викреслили отримання саперних лопаток для того, щоб хлопці могли окопуватися. Іде пряма протидія, яка називається ніяк інакше як спроба знищити ПВК», – заявив Пригожин.

За словами Пригожина, восени 2022 року, поки російським угрупованням в Україні командував генерал Суровікін, проблем зі снарядами у ПВК не було, «хоча промисловість ще рипіла», а тепер його бійці гинуть з вини військових функціонерів.

«Я не тикаю вам у ніс, що ви снідаєте із золотого посуду і відправляєте дочок відпочивати по Дубаях, коли російський солдат гине на фронті. Боєприпаси дайте у потрібній кількості, які є на складах», – додав Пригожин.

Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК «Вагнер» зазнала понад 30 тис. втрат пораненими або вбитими.

Також депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера».

Теги: ПВК Вагнера війна росія Сергій Шойгу

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