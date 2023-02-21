Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити «Вагнер»

Пригожин стверджує, що Шойгу та Герасимов заборонили передавати боєприпаси бійцям «Вагнера»

Засновник і спонсор ПВК «Вагнера», бізнесмен Євген Пригожин звинуватив керівництво міністерства оборони Росії у спробі знищити його приватну військову компанію і прирівняв це до зради батьківщини. Заяву Пригожина опублікувала його пресслужба.

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Пригожин стверджує, що міністр оборони Сергій Шойгу та голова Генштабу Валерій Герасимов заборонили передавати боєприпаси бійцям «Вагнера».

«Начальник генерального штабу та міністр оборони роздають направо та ліворуч команди, в яких йдеться про те, щоб ПВК «Вагнер» не тільки боєприпаси не давати, а в тому числі і не допомагати авіатранспортом. Наразі прийшла інформація, що викреслили отримання саперних лопаток для того, щоб хлопці могли окопуватися. Іде пряма протидія, яка називається ніяк інакше як спроба знищити ПВК», – заявив Пригожин.

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За словами Пригожина, восени 2022 року, поки російським угрупованням в Україні командував генерал Суровікін, проблем зі снарядами у ПВК не було, «хоча промисловість ще рипіла», а тепер його бійці гинуть з вини військових функціонерів.

«Я не тикаю вам у ніс, що ви снідаєте із золотого посуду і відправляєте дочок відпочивати по Дубаях, коли російський солдат гине на фронті. Боєприпаси дайте у потрібній кількості, які є на складах», – додав Пригожин.

Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК «Вагнер» зазнала понад 30 тис. втрат пораненими або вбитими.

Також депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера».