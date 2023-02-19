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Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні

Глава «Ростеха» Чемезов заявив про збільшення виробництва «Кинджалів»

У Росії наростили виробництво гіперзвукової ракети «Кинджал», якими окупанти обстрілюють українські міста. Про це в ефірі телеканалу «Звезда плюс» заявив глава держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов.

Чемезов визнав, що російські окупанти випустили по Україні велику кількість ракет, що потрібно збільшити виробництво боєприпасів.

Він зазначив, що зараз «Ростех» виробляє колосальні обсяги продукції для Міноборони РФ, причому за деякими позиціями ставки виросли в 50 разів. Він уточнив, що в основному такі цифри показують заводи по виробництву боєприпасів.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, ворог щодня запускає по території України ракети різних типів.

Найчастіше окупанти застосовують Калібри, Іскандери чи ракети Х-22. Але є й інші, не менш смертоносні види зброї. Зокрема, гіперзвуковий ракетний комплекс Кинджал.

Що таке ракетний комплекс «Кинджал»

«Кинджал» — це авіаційний ракетний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. У росії стверджують, що ця зброя здатна знищувати бойові кораблі НАТО, системи протиракетної оборони та наземні об’єкти. 

Ракети «Кинджал» запускають з літаків-носіїв, після чого вони летять із гіперзвуковою швидкістю (в 10 разів вище швидкості звуку) і маневрують в польоті.

Зазначимо, що 26 січня 2023 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Зокрема, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

Серед випущених ракет Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр, Х-59. Ракети були випущені з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Теги: росія окупанти зброя Міноборони Міноборони РФ ворог 24 лютого

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