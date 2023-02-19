Схоже, Кадиров не приєднається до Пригожина в новій атаці на міноборони РФ – ISW

Ймовірно, Кадиров має сумнів у тому, що власник ПВК Вагнера зможе відновити свій вплив

Офіційні зв'язки Кадирова з Кремлем і позиція в російському уряді є вигіднішими, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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17 лютого, пишуть аналітики, Кадиров наголосив на тому, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним. А також заявив, що чеченські бойові офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з Міноборони.

Схвалення Кадировим оборонного відомства Росії відбулося після спроби Пригожина заручитися підтримкою голови Чечені шляхом публічного візиту до пораненого командира спецназу Ахмата напередодні – 16 лютого. «Пригожин, схоже, активізує свою інформаційну кампанію проти міноборони, заявивши 18 лютого, що ПВК Вагнера не підпорядковується міноборони і «не має нічого спільного з російською армією», – додають в ISW.

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Експерти інституту припускають, що Кадиров, ймовірно, відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина, оскільки його формальні зв’язки з Кремлем і посада в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним.

Тоді, як власник ПВК Вагнера, ймовірно, буде намагатися залучити на свій бік ультранаціоналістичних діячів Кремля та блогерів. Однак люди, які мають зв'язки з Кремлем, «можуть відвернутися від нього, щоб зберегти своє покровительство».

Ключові висновки ISW:

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