Схоже, Кадиров не приєднається до Пригожина в новій атаці на міноборони РФ – ISW
Офіційні зв'язки Кадирова з Кремлем і позиція в російському уряді є вигіднішими, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним
Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
17 лютого, пишуть аналітики, Кадиров наголосив на тому, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним. А також заявив, що чеченські бойові офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з Міноборони.
Схвалення Кадировим оборонного відомства Росії відбулося після спроби Пригожина заручитися підтримкою голови Чечені шляхом публічного візиту до пораненого командира спецназу Ахмата напередодні – 16 лютого. «Пригожин, схоже, активізує свою інформаційну кампанію проти міноборони, заявивши 18 лютого, що ПВК Вагнера не підпорядковується міноборони і «не має нічого спільного з російською армією», – додають в ISW.
Експерти інституту припускають, що Кадиров, ймовірно, відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина, оскільки його формальні зв’язки з Кремлем і посада в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним.
Тоді, як власник ПВК Вагнера, ймовірно, буде намагатися залучити на свій бік ультранаціоналістичних діячів Кремля та блогерів. Однак люди, які мають зв'язки з Кремлем, «можуть відвернутися від нього, щоб зберегти своє покровительство».
Ключові висновки ISW:
- Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що США встановили: Росія вчинила злочини проти людства в Україні.
- Російські війська завдали чергового ракетного удару по українській інфраструктурі.
- Російські агрегатори новин виступають за те, щоб Росія завдала «ударів у відповідь», які будуть систематично вражати енергетичну інфраструктуру.
- Міністерство оборони Росії повідомило про звільнення військового речника «ДНР» Едуарда Басуріна, що викликало чергову хвилю критики з боку російських блогерів.
- Кремль продовжує не виконувати свої зобов’язання щодо фінансового стимулювання добровольчих сил, що, ймовірно, матиме згубні наслідки для здатності Росії формувати такі сили в довгостроковій перспективі.
- Міністерство оборони Росії підвищило командувачів Західного та Східного військових округів.
- Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, відхилив спроби Євгена Пригожина приєднатися до відновленої інформаційної кампанії проти російського міноборони.
- Українські чиновники продовжують сумніватися в здатності російських військових вести широкомасштабний наступ на всій території Донецької області.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної; а також в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.
- Російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій Запорізькій області.
- Російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози в прикордонних регіонах Росії, намагаючись переконати громадськість в «екзистенційній необхідності» воювати проти України.
Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК Вагнера зазнала понад 30 000 втрат пораненими або вбитими.
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