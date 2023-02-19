Головна Світ Політика
search button user button menu button

Схоже, Кадиров не приєднається до Пригожина в новій атаці на міноборони РФ – ISW

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Схоже, Кадиров не приєднається до Пригожина в новій атаці на міноборони РФ – ISW
Ймовірно, Кадиров має сумнів у тому, що власник ПВК Вагнера зможе відновити свій вплив
фото з відкритих джерел

Офіційні зв'язки Кадирова з Кремлем і позиція в російському уряді є вигіднішими, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

17 лютого, пишуть аналітики, Кадиров наголосив на тому, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним. А також заявив, що чеченські бойові офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з Міноборони.

Схвалення Кадировим оборонного відомства Росії відбулося після спроби Пригожина заручитися підтримкою голови Чечені шляхом публічного візиту до пораненого командира спецназу Ахмата напередодні – 16 лютого. «Пригожин, схоже, активізує свою інформаційну кампанію проти міноборони, заявивши 18 лютого, що ПВК Вагнера не підпорядковується міноборони і «не має нічого спільного з російською армією», – додають в ISW.

Експерти інституту припускають, що Кадиров, ймовірно, відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина, оскільки його формальні зв’язки з Кремлем і посада в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним. 

Тоді, як власник ПВК Вагнера, ймовірно, буде намагатися залучити на свій бік ультранаціоналістичних діячів Кремля та блогерів. Однак люди, які мають зв'язки з Кремлем, «можуть відвернутися від нього, щоб зберегти своє покровительство».

Ключові висновки ISW:

  • Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що США встановили: Росія вчинила злочини проти людства в Україні.
  • Російські війська завдали чергового ракетного удару по українській інфраструктурі.
  • Російські агрегатори новин виступають за те, щоб Росія завдала «ударів у відповідь», які будуть систематично вражати енергетичну інфраструктуру.
  • Міністерство оборони Росії повідомило про звільнення військового речника «ДНР» Едуарда Басуріна, що викликало чергову хвилю критики з боку російських блогерів.
  • Кремль продовжує не виконувати свої зобов’язання щодо фінансового стимулювання добровольчих сил, що, ймовірно, матиме згубні наслідки для здатності Росії формувати такі сили в довгостроковій перспективі.
  • Міністерство оборони Росії підвищило командувачів Західного та Східного військових округів.
  • Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, відхилив спроби Євгена Пригожина приєднатися до відновленої інформаційної кампанії проти російського міноборони.
  • Українські чиновники продовжують сумніватися в здатності російських військових вести широкомасштабний наступ на всій території Донецької області.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної; а також в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій Запорізькій області.
  • Російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози в прикордонних регіонах Росії, намагаючись переконати громадськість в «екзистенційній необхідності» воювати проти України.
Схоже, Кадиров не приєднається до Пригожина в новій атаці на міноборони РФ – ISW фото 1

Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК Вагнера зазнала понад 30 000 втрат пораненими або вбитими. 

Теги: путін ПВК Вагнера Рамзан Кадиров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни, на жаль, підтримують Путіна
Чому російський народ не є жертвою путінського режиму
13 лютого, 17:49
І крайні ліві, і ультраправі є радикалами, які визнають легітимність насильства і хочуть значних системних змін. Як і Путін
Дивні компаньйони Путіна Авторська стаття
28 сiчня, 16:30
ФСБ боїться сепаратистських настроїв у Росії
Христо Грозєв: ФСБ визначило найнебезпечнішу загрозу для Росії
22 сiчня, 12:38

Політика

Схоже, Кадиров не приєднається до Пригожина в новій атаці на міноборони РФ – ISW
Схоже, Кадиров не приєднається до Пригожина в новій атаці на міноборони РФ – ISW
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням
Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням
Макрон не хоче руйнації Росії
Макрон не хоче руйнації Росії
Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю
Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
13K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
6767
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
5433
Ракетна атака: в Україні повітряна тривога тривала годину
5398
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту