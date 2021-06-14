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    Батько Меган Маркл звинуватив Опру Уїнфрі в використанні «слабохарактерного» принца Гаррі

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    Телеведучу Опру Уїнфрі звинуватили у використанні &laquo;слабовільного&raquo; принца Гаррі - Батько Меган Маркл звинуватив Опру Уїнфрі в використанні «слабохарактерного» принца Гаррі
    Телеведучу Опру Уїнфрі звинуватили у використанні «слабовільного» принца Гаррі
    Фото: Reuters

    Принц Гаррі слабохарактерна людина, яку змусили говорити те, чого не слід звучати на телебаченні, зазначив батько Меган Маркл

    Батько Меган Маркл Томас звинуватив телеведучу Опру Уїнфрі в тому, що вона використовує «слабовільного» принца Гаррі для свого просування. Про це чоловік розповів в телешоу «60 Minutes Australia», фрагмент якого був опублікований в Twitter.

    «Я думаю, що Опра Уїнфрі маніпулює Гаррі і Меган. Вона використовує їх, щоб побудувати свою кар'єру», - сказав Томас Маркл.

    Він додав, що принц Гаррі слабохарактерна людина, яку змусили говорити те, чого не слід звучати на телебаченні.

    Батько герцогині Сассекської також розповів, що дізнався про народження своєї внучки Лілібет з публічної заяви Меган, через що дуже засмутився.

    «Я бачу, як вони обидва повністю забувають про свої сім'ї, і тепер вони одні в величезному будинку, в якому, ймовірно, можуть розміститися ще 20 осіб», – зазначив Томас Маркл.

    В кінці травня на відеосервісі Apple TV + вийшов документальний серіал «Моя невидима сторона», спродюсований принцом Гаррі. У ньому розповідається, що він зловживав алкоголем і страждав від панічних атак.

    У березні його дружина Меган Маркл зізналася в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, що думала про самогубство. Після скандального інтерв'ю відносини принца Гаррі і Меган Маркл з Букінгемським палацом зіпсувалися.

    Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

    Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

    36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

    6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

    Також сьогодні народний депутат України Юлія Світлична повідомила, що у суботу 5 червня вона народила сина.

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    Теги: Меган Маркл Принц Гарри Twitter чоловік дружина расизм
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    Батько Меган Маркл звинуватив Опру Уїнфрі в використанні «слабохарактерного» принца Гаррі