Батько Меган Маркл звинуватив Опру Уїнфрі в використанні «слабохарактерного» принца Гаррі

Батько Меган Маркл Томас звинуватив телеведучу Опру Уїнфрі в тому, що вона використовує «слабовільного» принца Гаррі для свого просування. Про це чоловік розповів в телешоу «60 Minutes Australia», фрагмент якого був опублікований в Twitter.

«Я думаю, що Опра Уїнфрі маніпулює Гаррі і Меган. Вона використовує їх, щоб побудувати свою кар'єру», - сказав Томас Маркл.

Він додав, що принц Гаррі слабохарактерна людина, яку змусили говорити те, чого не слід звучати на телебаченні.

Батько герцогині Сассекської також розповів, що дізнався про народження своєї внучки Лілібет з публічної заяви Меган, через що дуже засмутився.

«Я бачу, як вони обидва повністю забувають про свої сім'ї, і тепер вони одні в величезному будинку, в якому, ймовірно, можуть розміститися ще 20 осіб», – зазначив Томас Маркл.

“I think Oprah Winfrey is playing Harry and Megan.” Thomas Markle believes Oprah is taking advantage of ‘weakened man’ Harry. pic.twitter.com/dHdpnFH6l8