Прокуратура Нідерландів категорично відмовилася коментувати покази Цемаха у справі МН17



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Було наголошено на конфіденційність сказаного Цемахом під час допиту

Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати заяву бойовика «ДНР» Володимира Цемаха про те, що йому пропонували громадянство і будинок в Нідерландах в обмін на свідчення у справі МН17.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказала прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

«Я дивилася інтерв’ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)», – зазначила вона з приводу інтерв’ю Цемаха, яке він дав виконавчому директору інформагентства «Россия сегодня» Кирилу Вишинському.

Водночас коментувати заяви Цемаха прессекретар прокуратури Нідерландів відмовилася, при цьому наголосивши на конфіденційності сказаного Цемахом під час допиту JIT.

«Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав», – заявила вона і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.

«Цемах – це людина, яка становить інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів», – додала прессекретар прокуратури Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.