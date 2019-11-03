Розслідування СБУ. Чи допомогли поліцейські втекти організатору вбивства Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СБУ шукає фігуранта справи Гандзюк Левіна разом з Інтерполом

Слідством наразі не встановлено, що ключовому фігуранту справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексію Левіну допомогли втекти за кордон правоохоронці.

Про це сказав на брифінгу в СБУ начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

«Поки що не встановлено, що Левіну допомогли втекти за кордон правоохоронці. Левін – це ключова фігура, який пов’язує групу виконавців Торбіна і замовників Мангер та інших. Він знав більше всіх, він організовував цей злочин. Він підбирав Торбіна, фінансував. Це ключова фігура у цьому кримінальному впровадженні, його пошуком ми активно займаємось разом з Інтерполом, іншими спецслужбами», – заявив Тиводар.

Своєю чергою перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков повідомив, що офіційно є лише відповідь від прикордонників про те, що 19 серпня 2018 року Левін перетнув кордон України на автомобілі у пункті пропуску «Рені». І є відповідь від європейської країни про те, що в них є відомості про в’їзд Левіна у цю країну, але де він – поки що не встановлено, сказав Маяков.

Разом з тим Тиводар зауважив, що зараз у сучасному світі сховатись нелегко. «Ми розуміємо, що Левін є колишнім кримінальним авторитетом, можливо, у нього є підтримка і фінансування. Тому одним з кроків, який робиться щодо розшуку Левіна, – це перекрити йому канали фінансування, щоб йому було некомфортно проживати за кордоном, і тим більше в Україні», – додав він.

Тиводар висловив сподівання, що заходи, які зараз вживаються, допоможуть найближчим часом знайти оголошеного в розшук Левіна.

За його словами, «свідчень Левіна не вистачає».

Він нагадав, що виконавці злочину надали свідчення, на яких ґрунтується підозра Левіну та голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Крім того, слідство у справі Гандзюк перевіряє на причетність до злочину ексглаву Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, депутата Херсонської облради Євгена Рищука, а також інших осіб, підкреслив Тиводар.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.