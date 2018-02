Пропаганда чи ні? YouTube позначатиме відеосюжети, профінансовані з держбюджетів

На даний момент функція доступна тільки для жителів США

Платформа для відеосюжетів YouTube почне позначати спеціальними повідомленнями відеоролики, повністю або частково профінансовані державними ЗМІ. Про нововведення повідомляється в офіційному блозі компанії.

«Наша мета - надати користувачам додаткову інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти джерела новинного контенту, якому вони віддають перевагу», - пояснили в YouTube.

Відмітка про те, що матеріал був підготовлений державним ЗМІ, з'явиться між вікном відеоплеєра і рядком з назвою ролика. Повідомлення також буде містити посилання на сторінку ЗМІ в «Вікіпедії». На даний момент функція доступна тільки для жителів США.

На даний момент користувачі помітили позначення на кількох американських та російських телеканалах, серед яких - RT (Russia Today). «RT профінансований повністю або частково російським урядом», - йдеться у дописі.

Some YouTube users are apparently seeing this notification when viewing videos posted by @RT_com. For the ambiguity, you can thank the laughably vague paperwork submitted by RT’s American subsidiary when it registered under FARA. pic.twitter.com/ForQWm7afn