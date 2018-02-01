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    Пропаганда чи ні? YouTube позначатиме відеосюжети, профінансовані з держбюджетів

    На даний момент функція доступна тільки для жителів США
    Платформа для відеосюжетів YouTube почне позначати спеціальними повідомленнями відеоролики, повністю або частково профінансовані державними ЗМІ. Про нововведення повідомляється в офіційному блозі компанії. «Наша мета - надати користувачам додаткову інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти джерела новинного контенту, якому вони віддають
    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка

    На даний момент функція доступна тільки для жителів США

    Платформа для відеосюжетів YouTube почне позначати спеціальними повідомленнями відеоролики, повністю або частково профінансовані державними ЗМІ. Про нововведення повідомляється в офіційному блозі компанії.

    «Наша мета - надати користувачам додаткову інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти джерела новинного контенту, якому вони віддають перевагу», - пояснили в YouTube.

    Відмітка про те, що матеріал був підготовлений державним ЗМІ, з'явиться між вікном відеоплеєра і рядком з назвою ролика. Повідомлення також буде містити посилання на сторінку ЗМІ в «Вікіпедії». На даний момент функція доступна тільки для жителів США.

    На даний момент користувачі помітили позначення на кількох американських та російських телеканалах, серед яких - RT (Russia Today). «RT профінансований повністю або частково російським урядом», - йдеться у дописі.

    Раніше YouTube анонсувала зміни в партнерській програмі, що посилюють вимоги до монетизації контенту. Передбачається, що оновлення правил відеоплатформи дозволить захистити авторів унікального і якісного матеріалу від наслідувачів і недобросовісних користувачів.

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