Десята річниця збиття літака MH17 над Донбасом: як це було та який вирок виніс суд

Унаслідок авіакатастрофи загинули всі 298 пасажирів, які були на борту, зокрема 80 дітей

Десять років тому, 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом окупанти збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Пасажирський борт виконував регулярний рейс MH17 із нідерландського Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру. Через три години польоту в нього влучила ракета з російського «Буку».

Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей, серед яких 80 дітей, – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Як Росія намагалася уникнути відповідальності

Відразу після збиття літака в соціальних мережах поширили повідомлення російських терористів про «птічкопад» та погрози і надалі збивати все, що літатиме в небі над окупованою російськими бойовиками частиною Донбасу. Російські бойовики і терористи не переховувалися, бо вважали, що збили транспортний літак Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомляли російські медіа, вихваляючи «ополченцев Донбасса».

Бойовики так званого «ДНР» фотографуються на тлі уламків збитого літака, знаючи, що це був пасажирський лайнер фото з відкритих джерел

Однак щойно з’ясувалося, що збитий літак – це пасажирський Boeing-777 рейсу MH17, як повідомлення російських терористів із соцмереж стерли, а російські медіа запустили потужну дезінформаційну кампанію з головним меседжем, що літак збили Збройні Сили України.

Версії щодо можливих винуватців збиття літака множились. Вони суперечили одна одній, були очевидно надуманими, не витримували критики. Об’єднувало їх одне – прагнення вивести з-під звинувачень російських військових і російських бойовиків і терористів на тимчасово окупованій території українського Донбасу.

Дезінформаційна кампанія російських пропагандистських медіа щодо теракту стала одним із найперших прикладів привчання російського суспільства до свідомої брехні.

Початок розслідування

Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Однак було становлено, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом «Бук» поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Вільберт Поллісен зі Спільної слідчої групи (JIT) на пресконференції JIT. 19 червня 2019 року фото з відкритих джерел

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.

Кінець розслідування та оголошення вироку

10 червня 2022 року суд щодо МН17 закінчився. 23 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала, що малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 2014 збили російською ракетою. Москву попросили офіційно попросити вибачення в родичів жертв авіакатастрофи за поширення дезінформації.

17 листопада 2022 року у Нідерландах оголосили вирок чотирьом обвинуваченим у причетності до збиття літака.

Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.

фото: Peter Dejong

Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн.

Як заявив головуючий суддя, фото сліду ракети у небі, супутникові знімки місця запуску ракети, покази свідків та експертиза нідерландських та бельгійських органів доводять, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук». Водночас велика кількість доказів, наданих російською компанією «Алмаз-Антей», яка є виробником ЗРК «Бук», була сфальсифікована.

Частини ракети російської установки «Бук», якою був збитий «Боїнг» над Донбасом. Їх представили під час звіту Спільної слідчої групи в Нідерландах, 24 травня 2018 року фото: Reuters

На розслідування катастрофи збитого росіянами літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області у 2014 році Нідерланди витратили 166 млн євро. Цей рахунок країна збирається виставити Росії.

До слова, існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам «ДНР» було прийнято російським диктатором Володимиром Путіним. Такого висновку дійшла Спільна слідча група (JIT).